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Российский рынок акций снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня - 04.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций в начале торговой сессии немного снижается, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

российский рынок акций

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии немного снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,19%, до 2534,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - повышался на 0,68%, до 816,54 пункта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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