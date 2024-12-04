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Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня - 04.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии немного снижается, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:08+0300
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2024-12-04T10:08+0300
экономика
россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии немного снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,19%, до 2534,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - повышался на 0,68%, до 816,54 пункта.
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Экономика, РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торгового дня немного снижается
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии немного снижается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,19%, до 2534,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - повышался на 0,68%, до 816,54 пункта.