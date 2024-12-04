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Российский рынок акций перешел к легкому повышению

Российский рынок акций перешел к легкому повышению - 04.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к легкому повышению

Российский рынок акций в первые часы торговой сессии перешел от незначительного снижения к такому же легкому повышению, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T13:27+0300

2024-12-04T13:27+0300

2024-12-04T13:27+0300

экономика

россия

рынок

мосбиржа

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии перешел от незначительного снижения к такому же легкому повышению, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.11 мск повышался на 0,3% - до 2547,18 пункта, индекс Мосбиржи в юанях рос на 1,44%, до 822,77 пункта. Ранее в среду индекс Мосбиржи максимально снижался до 2519,59 пункта - минимума с 4 сентября. В частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+2,9%), "Мечела" (+2,4%), "Совкомфлота" (+2,4%), ВТБ (+2,2%). Дешевеют бумаги "Русала" (-1,2%), "Полюса" (-0,6%), "Норникеля" (-0,8%). Индекс Мосбиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2500–2565 пунктов, а динамика акций, вероятно, останется разнонаправленной, рассчитывает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. В среду индексу Мосбиржи необходимо удержаться выше 2500 пунктов, чтобы не пойти "отрисовывать" новый локальный минимум (ниже 2426 пунктов), полагает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Впрочем, на какой-то сильный рост рынка мы не рассчитываем, по крайней мере до тех пор, пока ЦБ не примет решение по ключевой ставке и не даст намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику", - добавляет он.

https://1prime.ru/20241203/ekonomika-853289075.html

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россия, рынок, мосбиржа