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Российский рынок акций снизился в основную сессию на 2,13%
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 2,13% - 04.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 2,13%
Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 2,13% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T18:57+0300
2024-12-04T18:57+0300
2024-12-04T18:57+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 2,13% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 2,13%, до 2 485,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,4%, до 799,67 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 751,2 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 2,13%
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи снизился на 2,13%, до 2485,62 пункта
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 2,13% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 2,13%, до 2 485,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,4%, до 799,67 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 751,2 пункта.
Названа сумма, которую физлица вложили в фондовый рынок Мосбиржи в ноябре