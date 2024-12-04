https://1prime.ru/20241204/rynok-853332564.html

Российский рынок акций снизился в основную сессию на 2,13%

Российский рынок акций снизился в основную сессию на 2,13% - 04.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился в основную сессию на 2,13%

Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 2,13% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T18:57+0300

2024-12-04T18:57+0300

2024-12-04T18:57+0300

экономика

российский рынок акций

биржевые торги

индекс мосбиржи

индекс ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 2,13% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 2,13%, до 2 485,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,4%, до 799,67 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 751,2 пункта.

https://1prime.ru/20241204/mosbirzha-853320845.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс