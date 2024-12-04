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Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/rynok-853333780.html
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением - 04.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды падением, несмотря на разнонаправленную динамику в течении дня, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:28+0300
2024-12-04T19:28+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды падением, несмотря на разнонаправленную динамику в течении дня, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 2,13%, до 2 485,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,4%, до 799,67 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 751,2 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.15 мск дешевеет на 0,43%, до 73,3 доллара за баррель. "Покупателей сдерживали сигналы ЦБ, укрепление рубля, напряженный геополитический фон. Позитивом выступил рост цен на нефть. К концу дня продажи усилились", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка может быть в очередной раз повышена на ближайшем заседании регулятора, подчеркнув при этом, что данное решение не предопределено, отметил эксперт. "В среду торги на российском рынке акций начались с умеренного позитива. К полудню, стремясь компенсировать вчерашнее падение, индекс ММВБ торговался в диапазоне 2550 пунктов. Основную поддержку индексу оказал продолжающийся рост нефти в преддверии заседания ОПЕК+. Однако во второй половине дня настроения инвесторов ухудшились – индекс ММВБ усилил падение и, уже к завершению основной торговой сессии, преодолел значимый уровень поддержки в 2500 пунктов", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Российский рынок акций к окончанию торговой сессии среды ускорил свое падение на фоне укрепления рубля, также влияние на фондовый рынок продолжает оказывать геополитическая эскалация, считает Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Рост стоимости продемонстрировали акции ЛСР (+1,68%), "Новабева" (+0,87%), "Аэрофлота" (+0,78%). В лидерах снижения стоимости – акции "Газпрома" (-4,93%), "Русала" (-4,84%), "Газпромнефти" (-4,51%), "Самолета" (-4,49%), "М.Видео" (-4,44%), префы "Транснефти" (-3,73%). ПРОГНОЗЫ "На российском рынке последний день с дивидендом будут торговаться акции "ВУШ Холдинга". На динамику индекса Мосбиржи могут повлиять выходящие сегодня недельные данные Росстата по потребительской инфляции. Прогноз на 5 декабря – 2485-2585 пунктов", - говорит Шепелев. "Мы считаем, что в случае закрепления индекса ММВБ ниже локальной линии поддержки в 2500 пунктов, падение может усилиться. Новыми границами для индекса тогда станет диапазон 2460-2500 пунктов", - считает Муштаков.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:28 04.12.2024
 
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением

Российский рынок акций снизился, несмотря на разнонаправленную динамику днем

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды падением, несмотря на разнонаправленную динамику в течении дня, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 2,13%, до 2 485,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,4%, до 799,67 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 751,2 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.15 мск дешевеет на 0,43%, до 73,3 доллара за баррель.
"Покупателей сдерживали сигналы ЦБ, укрепление рубля, напряженный геополитический фон. Позитивом выступил рост цен на нефть. К концу дня продажи усилились", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка может быть в очередной раз повышена на ближайшем заседании регулятора, подчеркнув при этом, что данное решение не предопределено, отметил эксперт.
"В среду торги на российском рынке акций начались с умеренного позитива. К полудню, стремясь компенсировать вчерашнее падение, индекс ММВБ торговался в диапазоне 2550 пунктов. Основную поддержку индексу оказал продолжающийся рост нефти в преддверии заседания ОПЕК+. Однако во второй половине дня настроения инвесторов ухудшились – индекс ММВБ усилил падение и, уже к завершению основной торговой сессии, преодолел значимый уровень поддержки в 2500 пунктов", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Российский рынок акций к окончанию торговой сессии среды ускорил свое падение на фоне укрепления рубля, также влияние на фондовый рынок продолжает оказывать геополитическая эскалация, считает Максим Федосов из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

Рост стоимости продемонстрировали акции ЛСР (+1,68%), "Новабева" (+0,87%), "Аэрофлота" (+0,78%).
В лидерах снижения стоимости – акции "Газпрома" (-4,93%), "Русала" (-4,84%), "Газпромнефти" (-4,51%), "Самолета" (-4,49%), "М.Видео" (-4,44%), префы "Транснефти" (-3,73%).

ПРОГНОЗЫ

"На российском рынке последний день с дивидендом будут торговаться акции "ВУШ Холдинга". На динамику индекса Мосбиржи могут повлиять выходящие сегодня недельные данные Росстата по потребительской инфляции. Прогноз на 5 декабря – 2485-2585 пунктов", - говорит Шепелев.
"Мы считаем, что в случае закрепления индекса ММВБ ниже локальной линии поддержки в 2500 пунктов, падение может усилиться. Новыми границами для индекса тогда станет диапазон 2460-2500 пунктов", - считает Муштаков.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля
19:05
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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