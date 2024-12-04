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Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением

Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением - 04.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением

Российский рынок акций завершил основные торги среды падением, несмотря на разнонаправленную динамику в течении дня, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:28+0300

2024-12-04T19:28+0300

2024-12-04T19:28+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды падением, несмотря на разнонаправленную динамику в течении дня, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 2,13%, до 2 485,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,4%, до 799,67 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 751,2 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.15 мск дешевеет на 0,43%, до 73,3 доллара за баррель. "Покупателей сдерживали сигналы ЦБ, укрепление рубля, напряженный геополитический фон. Позитивом выступил рост цен на нефть. К концу дня продажи усилились", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка может быть в очередной раз повышена на ближайшем заседании регулятора, подчеркнув при этом, что данное решение не предопределено, отметил эксперт. "В среду торги на российском рынке акций начались с умеренного позитива. К полудню, стремясь компенсировать вчерашнее падение, индекс ММВБ торговался в диапазоне 2550 пунктов. Основную поддержку индексу оказал продолжающийся рост нефти в преддверии заседания ОПЕК+. Однако во второй половине дня настроения инвесторов ухудшились – индекс ММВБ усилил падение и, уже к завершению основной торговой сессии, преодолел значимый уровень поддержки в 2500 пунктов", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Российский рынок акций к окончанию торговой сессии среды ускорил свое падение на фоне укрепления рубля, также влияние на фондовый рынок продолжает оказывать геополитическая эскалация, считает Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Рост стоимости продемонстрировали акции ЛСР (+1,68%), "Новабева" (+0,87%), "Аэрофлота" (+0,78%). В лидерах снижения стоимости – акции "Газпрома" (-4,93%), "Русала" (-4,84%), "Газпромнефти" (-4,51%), "Самолета" (-4,49%), "М.Видео" (-4,44%), префы "Транснефти" (-3,73%). ПРОГНОЗЫ "На российском рынке последний день с дивидендом будут торговаться акции "ВУШ Холдинга". На динамику индекса Мосбиржи могут повлиять выходящие сегодня недельные данные Росстата по потребительской инфляции. Прогноз на 5 декабря – 2485-2585 пунктов", - говорит Шепелев. "Мы считаем, что в случае закрепления индекса ММВБ ниже локальной линии поддержки в 2500 пунктов, падение может усилиться. Новыми границами для индекса тогда станет диапазон 2460-2500 пунктов", - считает Муштаков.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс