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Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением - 04.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды падением, несмотря на разнонаправленную динамику в течении дня, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:28+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды падением, несмотря на разнонаправленную динамику в течении дня, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 2,13%, до 2 485,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,4%, до 799,67 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 751,2 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.15 мск дешевеет на 0,43%, до 73,3 доллара за баррель. "Покупателей сдерживали сигналы ЦБ, укрепление рубля, напряженный геополитический фон. Позитивом выступил рост цен на нефть. К концу дня продажи усилились", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка может быть в очередной раз повышена на ближайшем заседании регулятора, подчеркнув при этом, что данное решение не предопределено, отметил эксперт. "В среду торги на российском рынке акций начались с умеренного позитива. К полудню, стремясь компенсировать вчерашнее падение, индекс ММВБ торговался в диапазоне 2550 пунктов. Основную поддержку индексу оказал продолжающийся рост нефти в преддверии заседания ОПЕК+. Однако во второй половине дня настроения инвесторов ухудшились – индекс ММВБ усилил падение и, уже к завершению основной торговой сессии, преодолел значимый уровень поддержки в 2500 пунктов", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Российский рынок акций к окончанию торговой сессии среды ускорил свое падение на фоне укрепления рубля, также влияние на фондовый рынок продолжает оказывать геополитическая эскалация, считает Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Рост стоимости продемонстрировали акции ЛСР (+1,68%), "Новабева" (+0,87%), "Аэрофлота" (+0,78%). В лидерах снижения стоимости – акции "Газпрома" (-4,93%), "Русала" (-4,84%), "Газпромнефти" (-4,51%), "Самолета" (-4,49%), "М.Видео" (-4,44%), префы "Транснефти" (-3,73%). ПРОГНОЗЫ "На российском рынке последний день с дивидендом будут торговаться акции "ВУШ Холдинга". На динамику индекса Мосбиржи могут повлиять выходящие сегодня недельные данные Росстата по потребительской инфляции. Прогноз на 5 декабря – 2485-2585 пунктов", - говорит Шепелев. "Мы считаем, что в случае закрепления индекса ММВБ ниже локальной линии поддержки в 2500 пунктов, падение может усилиться. Новыми границами для индекса тогда станет диапазон 2460-2500 пунктов", - считает Муштаков.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением
Российский рынок акций снизился, несмотря на разнонаправленную динамику днем
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды падением, несмотря на разнонаправленную динамику в течении дня, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 2,13%, до 2 485,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,4%, до 799,67 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 751,2 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.15 мск дешевеет на 0,43%, до 73,3 доллара за баррель.
"Покупателей сдерживали сигналы ЦБ, укрепление рубля, напряженный геополитический фон. Позитивом выступил рост цен на нефть. К концу дня продажи усилились", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка может быть в очередной раз повышена на ближайшем заседании регулятора, подчеркнув при этом, что данное решение не предопределено, отметил эксперт.
"В среду торги на российском рынке акций начались с умеренного позитива. К полудню, стремясь компенсировать вчерашнее падение, индекс ММВБ торговался в диапазоне 2550 пунктов. Основную поддержку индексу оказал продолжающийся рост нефти в преддверии заседания ОПЕК+. Однако во второй половине дня настроения инвесторов ухудшились – индекс ММВБ усилил падение и, уже к завершению основной торговой сессии, преодолел значимый уровень поддержки в 2500 пунктов", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Российский рынок акций к окончанию торговой сессии среды ускорил свое падение на фоне укрепления рубля, также влияние на фондовый рынок продолжает оказывать геополитическая эскалация, считает Максим Федосов из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Рост стоимости продемонстрировали акции ЛСР (+1,68%), "Новабева" (+0,87%), "Аэрофлота" (+0,78%).
В лидерах снижения стоимости – акции "Газпрома" (-4,93%), "Русала" (-4,84%), "Газпромнефти" (-4,51%), "Самолета" (-4,49%), "М.Видео" (-4,44%), префы "Транснефти" (-3,73%).
"На российском рынке последний день с дивидендом будут торговаться акции "ВУШ Холдинга". На динамику индекса Мосбиржи могут повлиять выходящие сегодня недельные данные Росстата по потребительской инфляции. Прогноз на 5 декабря – 2485-2585 пунктов", - говорит Шепелев.
"Мы считаем, что в случае закрепления индекса ММВБ ниже локальной линии поддержки в 2500 пунктов, падение может усилиться. Новыми границами для индекса тогда станет диапазон 2460-2500 пунктов", - считает Муштаков.
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля