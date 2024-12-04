Что стоит за санкциями: рубль получит поддержку

МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Падение рубля за последние недели ускорилось — потери составили около 8,8% к доллару США и 3% китайскому юаню, курс достиг минимумов с марта 2022 года.Чтобы стабилизировать курс, Банк России ожидаемо решил приостановить до конца года покупки иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Ранее аналогичная мера принималась в январе 2022 года и в августе 2023 года. Таким образом, объем чистых продаж валюты на рынке увеличится вдвое с 4,2 млрд руб. до 8,4 млрд руб. в день.Это оказало поддержку рублю, однако мы считаем, что влияние на курс все-таки будет умеренным и недостаточным для того, чтобы насытить рынок для разворота курса в сторону укрепления.Возвращение нормы обязательной продажи валютной выручки не даст прежнего эффекта, поскольку экспортерам сейчас намного сложнее возвращать валюту в Россию из-за проблем с трансграничными платежами. Поэтому ужесточение требований может лишь усугубить их положение, но вряд ли поможет укреплению курса.Для стабилизации рубля Центральный банк может прибегнуть к дополнительным валютным интервенциям — явным или неявным. Регулятор также может ужесточить ограничения на вывод капитала из страны, например, временно снизив лимит переводов за рубеж до уровня ниже 1 млн долларов в месяц. Рубль продолжат поддерживать и высокие реальные ставки в экономике. Тем более Центральный банк, вероятнее всего, пойдет на очередное повышение ключевой ставки в декабре.Кроме того, обратная сторона санкций состоит в том, что они, вероятно, временно усложнят отток капитала и платежи по импорту. Это снизит спрос на иностранную валюту.Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Падение рубля за последние недели ускорилось — потери составили около 8,8% к доллару США и 3% китайскому юаню, курс достиг минимумов с марта 2022 года.
Чтобы стабилизировать курс, Банк России ожидаемо решил приостановить до конца года покупки иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Ранее аналогичная мера принималась в январе 2022 года и в августе 2023 года. Таким образом, объем чистых продаж валюты на рынке увеличится вдвое с 4,2 млрд руб. до 8,4 млрд руб. в день.
Это оказало поддержку рублю, однако мы считаем, что влияние на курс все-таки будет умеренным и недостаточным для того, чтобы насытить рынок для разворота курса в сторону укрепления.
Возвращение нормы обязательной продажи валютной выручки не даст прежнего эффекта, поскольку экспортерам сейчас намного сложнее возвращать валюту в Россию из-за проблем с трансграничными платежами. Поэтому ужесточение требований может лишь усугубить их положение, но вряд ли поможет укреплению курса.
Для стабилизации рубля Центральный банк может прибегнуть к дополнительным валютным интервенциям — явным или неявным. Регулятор также может ужесточить ограничения на вывод капитала из страны, например, временно снизив лимит переводов за рубеж до уровня ниже 1 млн долларов в месяц. Рубль продолжат поддерживать и высокие реальные ставки в экономике. Тем более Центральный банк, вероятнее всего, пойдет на очередное повышение ключевой ставки в декабре.
Кроме того, обратная сторона санкций состоит в том, что они, вероятно, временно усложнят отток капитала и платежи по импорту. Это снизит спрос на иностранную валюту.
Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки
Вчера, 09:39
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