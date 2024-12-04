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Что стоит за санкциями: рубль получит поддержку - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Что стоит за санкциями: рубль получит поддержку
Что стоит за санкциями: рубль получит поддержку - 04.12.2024, ПРАЙМ
Что стоит за санкциями: рубль получит поддержку
Падение рубля за последние недели ускорилось — потери составили около 8,8% к доллару США и 3% китайскому юаню, курс достиг минимумов с марта 2022 года. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T08:15+0300
2024-12-04T08:15+0300
мнения аналитиков
курсы валют
реальный эффективный курс рубля
финансы
минфин
ставка банка россии
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МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Падение рубля за последние недели ускорилось — потери составили около 8,8% к доллару США и 3% китайскому юаню, курс достиг минимумов с марта 2022 года.Чтобы стабилизировать курс, Банк России ожидаемо решил приостановить до конца года покупки иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Ранее аналогичная мера принималась в январе 2022 года и в августе 2023 года. Таким образом, объем чистых продаж валюты на рынке увеличится вдвое с 4,2 млрд руб. до 8,4 млрд руб. в день.Это оказало поддержку рублю, однако мы считаем, что влияние на курс все-таки будет умеренным и недостаточным для того, чтобы насытить рынок для разворота курса в сторону укрепления.Возвращение нормы обязательной продажи валютной выручки не даст прежнего эффекта, поскольку экспортерам сейчас намного сложнее возвращать валюту в Россию из-за проблем с трансграничными платежами. Поэтому ужесточение требований может лишь усугубить их положение, но вряд ли поможет укреплению курса.Для стабилизации рубля Центральный банк может прибегнуть к дополнительным валютным интервенциям — явным или неявным. Регулятор также может ужесточить ограничения на вывод капитала из страны, например, временно снизив лимит переводов за рубеж до уровня ниже 1 млн долларов в месяц. Рубль продолжат поддерживать и высокие реальные ставки в экономике. Тем более Центральный банк, вероятнее всего, пойдет на очередное повышение ключевой ставки в декабре.Кроме того, обратная сторона санкций состоит в том, что они, вероятно, временно усложнят отток капитала и платежи по импорту. Это снизит спрос на иностранную валюту.Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20241203/stavka-853270457.html
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Владимир Брагин
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Владимир Брагин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, реальный эффективный курс рубля, финансы, минфин, ставка банка россии
Мнения аналитиков, Курсы валют, реальный эффективный курс рубля, Финансы, Минфин, ставка Банка России
08:15 04.12.2024
 
Что стоит за санкциями: рубль получит поддержку

Аналитик Брагин: санкции поддержат рубль за счет усложнения платежей по импорту

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Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»
Владимир Брагин
директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Падение рубля за последние недели ускорилось — потери составили около 8,8% к доллару США и 3% китайскому юаню, курс достиг минимумов с марта 2022 года.
Чтобы стабилизировать курс, Банк России ожидаемо решил приостановить до конца года покупки иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Ранее аналогичная мера принималась в январе 2022 года и в августе 2023 года. Таким образом, объем чистых продаж валюты на рынке увеличится вдвое с 4,2 млрд руб. до 8,4 млрд руб. в день.
Это оказало поддержку рублю, однако мы считаем, что влияние на курс все-таки будет умеренным и недостаточным для того, чтобы насытить рынок для разворота курса в сторону укрепления.
Возвращение нормы обязательной продажи валютной выручки не даст прежнего эффекта, поскольку экспортерам сейчас намного сложнее возвращать валюту в Россию из-за проблем с трансграничными платежами. Поэтому ужесточение требований может лишь усугубить их положение, но вряд ли поможет укреплению курса.
Для стабилизации рубля Центральный банк может прибегнуть к дополнительным валютным интервенциям — явным или неявным. Регулятор также может ужесточить ограничения на вывод капитала из страны, например, временно снизив лимит переводов за рубеж до уровня ниже 1 млн долларов в месяц. Рубль продолжат поддерживать и высокие реальные ставки в экономике. Тем более Центральный банк, вероятнее всего, пойдет на очередное повышение ключевой ставки в декабре.
Кроме того, обратная сторона санкций состоит в том, что они, вероятно, временно усложнят отток капитала и платежи по импорту. Это снизит спрос на иностранную валюту.
Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
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