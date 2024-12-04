https://1prime.ru/20241204/sberezheniya-853308816.html
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ - 04.12.2024, ПРАЙМ
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ
Доля денежных средств россиян в сбережениях и инвестициях находится на самом низком уровне за последние 6 лет и составляет около 15%, заявили в ВТБ. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T09:30+0300
2024-12-04T09:30+0300
2024-12-04T09:30+0300
экономика
россия
втб
сбережения
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/80/837598019_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_82d3826e2b1d6c211d6120e839bcdee0.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Доля денежных средств россиян в сбережениях и инвестициях находится на самом низком уровне за последние 6 лет и составляет около 15%, заявили в ВТБ."Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 триллиона рублей", - отметили в кредитной организации.В этом году ожидается переток около 350 миллиардов наличных рублей на счета банков. Со слов заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, россияне хранят также около 94 миллиардов иностранной валюты.В банке уточнили, что в 2024 году ожидается сокращение наличной иностранной валюты на 3,2-3,5 миллиарда долларов, причиной чего является рост ставок по рублевым депозитам.
https://1prime.ru/20241107/vtb-852657607.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/80/837598019_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_ec9e8612ed4a24d59b614936b39c1e41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, сбережения
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, сбережения
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ
ВТБ: россияне сократили до исторического минимума объем наличных сбережений
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Доля денежных средств россиян в сбережениях и инвестициях находится на самом низком уровне за последние 6 лет и составляет около 15%, заявили в ВТБ.
"Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 триллиона рублей", - отметили в кредитной организации.
В этом году ожидается переток около 350 миллиардов наличных рублей на счета банков. Со слов заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, россияне хранят также около 94 миллиардов иностранной валюты.
В банке уточнили, что в 2024 году ожидается сокращение наличной иностранной валюты на 3,2-3,5 миллиарда долларов, причиной чего является рост ставок по рублевым депозитам.
В ВТБ оценили рост рынка рублевых сбережений физлиц в России