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Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ - 04.12.2024, ПРАЙМ
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ
Доля денежных средств россиян в сбережениях и инвестициях находится на самом низком уровне за последние 6 лет и составляет около 15%, заявили в ВТБ. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T09:30+0300
2024-12-04T09:30+0300
экономика
россия
втб
сбережения
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Доля денежных средств россиян в сбережениях и инвестициях находится на самом низком уровне за последние 6 лет и составляет около 15%, заявили в ВТБ."Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 триллиона рублей", - отметили в кредитной организации.В этом году ожидается переток около 350 миллиардов наличных рублей на счета банков. Со слов заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, россияне хранят также около 94 миллиардов иностранной валюты.В банке уточнили, что в 2024 году ожидается сокращение наличной иностранной валюты на 3,2-3,5 миллиарда долларов, причиной чего является рост ставок по рублевым депозитам.
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россия, втб, сбережения
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, сбережения
09:30 04.12.2024
 
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ

ВТБ: россияне сократили до исторического минимума объем наличных сбережений

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкДенежные купюры - рубли и евро
Денежные купюры - рубли и евро - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Доля денежных средств россиян в сбережениях и инвестициях находится на самом низком уровне за последние 6 лет и составляет около 15%, заявили в ВТБ.
"Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 триллиона рублей", - отметили в кредитной организации.
В этом году ожидается переток около 350 миллиардов наличных рублей на счета банков. Со слов заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, россияне хранят также около 94 миллиардов иностранной валюты.
В банке уточнили, что в 2024 году ожидается сокращение наличной иностранной валюты на 3,2-3,5 миллиарда долларов, причиной чего является рост ставок по рублевым депозитам.
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