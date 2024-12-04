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Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ

Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ - 04.12.2024, ПРАЙМ

Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ

Доля денежных средств россиян в сбережениях и инвестициях находится на самом низком уровне за последние 6 лет и составляет около 15%, заявили в ВТБ. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T09:30+0300

2024-12-04T09:30+0300

2024-12-04T09:30+0300

экономика

россия

втб

сбережения

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Доля денежных средств россиян в сбережениях и инвестициях находится на самом низком уровне за последние 6 лет и составляет около 15%, заявили в ВТБ."Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 триллиона рублей", - отметили в кредитной организации.В этом году ожидается переток около 350 миллиардов наличных рублей на счета банков. Со слов заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, россияне хранят также около 94 миллиардов иностранной валюты.В банке уточнили, что в 2024 году ожидается сокращение наличной иностранной валюты на 3,2-3,5 миллиарда долларов, причиной чего является рост ставок по рублевым депозитам.

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россия, втб, сбережения