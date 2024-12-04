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ВТБ ожидает рост числа операций через СБП в сегменте крупного бизнеса - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/sbp-853308292.html
ВТБ ожидает рост числа операций через СБП в сегменте крупного бизнеса
ВТБ ожидает рост числа операций через СБП в сегменте крупного бизнеса - 04.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ ожидает рост числа операций через СБП в сегменте крупного бизнеса
ВТБ ожидает по итогам 2024 года рост как объёма, так и количества операций корпоративных клиентов через Систему быстрых платежей (СБП) – на 32% и в два раза... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T09:05+0300
2024-12-04T09:05+0300
экономика
россия
втб
сбп
бизнес
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. ВТБ ожидает по итогам 2024 года рост как объёма, так и количества операций корпоративных клиентов через Систему быстрых платежей (СБП) – на 32% и в два раза соответственно по сравнению с прошлым годом, сообщил банк в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "ВТБ уделяет особое внимание развитию платёжных решений для сегмента крупного бизнеса... Мы отмечаем среди своих клиентов особый рост популярности Системы быстрых платежей - с учётом наблюдаемой динамики объём транзакций с использованием такого способа оплаты может достичь в 2024 году более 300 миллиардов рублей, что на 32% выше результатов прошлого года. При этом прогнозируется и рост количества операций - он составит более 300 миллионов транзакций. Это в два раза больше показателей 2023 года", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента транзакционного бизнеса Игоря Острейко, сказанные в рамках форума. В течение 2024 года к обслуживанию по СБП в ВТБ присоединились крупные компании различных отраслей, в том числе железнодорожный транспорт и ритейл.
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россия, втб, сбп, бизнес
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, СБП, Бизнес
09:05 04.12.2024
 
ВТБ ожидает рост числа операций через СБП в сегменте крупного бизнеса

ВТБ: число операций через СБП в сегменте крупного бизнеса в 2024 году удвоится

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Логотип Системы быстрых платежей (СБП)
%Логотип Системы быстрых платежей (СБП) - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. ВТБ ожидает по итогам 2024 года рост как объёма, так и количества операций корпоративных клиентов через Систему быстрых платежей (СБП) – на 32% и в два раза соответственно по сравнению с прошлым годом, сообщил банк в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"ВТБ уделяет особое внимание развитию платёжных решений для сегмента крупного бизнеса... Мы отмечаем среди своих клиентов особый рост популярности Системы быстрых платежей - с учётом наблюдаемой динамики объём транзакций с использованием такого способа оплаты может достичь в 2024 году более 300 миллиардов рублей, что на 32% выше результатов прошлого года. При этом прогнозируется и рост количества операций - он составит более 300 миллионов транзакций. Это в два раза больше показателей 2023 года", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента транзакционного бизнеса Игоря Острейко, сказанные в рамках форума.
В течение 2024 года к обслуживанию по СБП в ВТБ присоединились крупные компании различных отраслей, в том числе железнодорожный транспорт и ритейл.
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