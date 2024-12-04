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Россия нарастила производство шоколада на 9,2%

Россия нарастила производство шоколада на 9,2% - 04.12.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила производство шоколада на 9,2%

Производство кондитерских изделий в России за 10 месяцев выросло на 4,7%, в том числе шоколада – на 9,2% относительно аналогичного периода прошлого года,... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:22+0300

2024-12-04T19:22+0300

2024-12-04T19:22+0300

экономика

россия

минсельхоз рф

шоколад

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Производство кондитерских изделий в России за 10 месяцев выросло на 4,7%, в том числе шоколада – на 9,2% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ. "В этом году выросло производство сахара на 7,1%, кондитерских изделий на 4,7%, в том числе шоколада – на 9,2%", - говорится в сообщении. Уточняется, что также за январь-октябрь увеличился выпуск растительных масел на 7,9%, в том числе подсолнечного - на 13,6%, мяса и субпродуктов - на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, колбасных изделий - на 2,1%, мясных консервов и полуфабрикатов - на 2,4% и 5,2% соответственно. Также в министерстве отметили, что наблюдается рост производства и в отношении молочной продукции, что обусловлено увеличением объемов сырья: так, обработанного молока выпущено на 5% больше, а сыров – на 6,1%, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, наблюдается положительная динамика производства хлеба и макаронных изделий, муки и другой продукции, дополнили в сообщении. "В 2024 году АПК сохраняет рост производства по многим ключевым направлениям, в том числе в пищевой и перерабатывающей промышленности", - добавили в ведомстве.

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россия, минсельхоз рф, шоколад