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Силуанов рассказал о выполнении Минфином плана внутренних заимствований - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/siluanov-853333373.html
Силуанов рассказал о выполнении Минфином плана внутренних заимствований
Силуанов рассказал о выполнении Минфином плана внутренних заимствований - 04.12.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о выполнении Минфином плана внутренних заимствований
Минфин РФ не сомневается в выполнении плана заимствований на внутреннем рынке до конца 2024 года - он будет выполнен, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:16+0300
2024-12-04T19:59+0300
экономика
антон силуанов
минфин
россия
заимствования
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ не сомневается в выполнении плана заимствований на внутреннем рынке до конца 2024 года - он будет выполнен, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Не сомневаемся в выполнении наших планов. Все планы будут выполнены. Сегодня триллион рублей. Надеюсь, что спрос будет", - сказал Силуанов в интервью РБК в ответ на вопрос, есть ли возможность полностью выполнить план по внутренним заимствованиям до конца этого года.Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев говорил, что Минфин РФ не планирует сокращать программу внутренних заимствований на 2024 год; план на четвертый квартал в 2,4 триллиона рублей министерство выполнит, при этом доля флоатеров (облигации с плавающей или перемененной ставкой купонного дохода) в структуре, вероятно, будет высокой."Мы сделали интересную бумагу, посоветовавшись с инвесторами. Видим соответствующий спрос на нее. Поэтому сегодня результат мы с вами увидим", - сказал Силуанов, комментируя, каким образом Минфин рассчитывает привлечь еще в районе 1 триллиона рублей.Минфин в среду разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом одной серии - 29026 с погашением 4 сентября 2038 года - на рекордную сумму в 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1,6 триллиона рублей. Минфин впервые предложил инвесторам выпуск ОФЗ, предусматривающий новый подход к расчету купонного дохода, и фактически полностью разместил его в рамках одного аукциона.Касательно перспектив появления ОФЗ в юанях Силуанов рассказал, что Минфин пока в процессе налаживания "междепозитарных мостов" с китайским партнером."Непросто это идет. Непросто. Поэтому, как только эта часть удастся, тогда будут возможны и перетоки среди инвесторов", - отметил министр.
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антон силуанов, минфин, россия, заимствования
Экономика, Антон Силуанов, Минфин, РОССИЯ, заимствования
19:16 04.12.2024 (обновлено: 19:59 04.12.2024)
 
Силуанов рассказал о выполнении Минфином плана внутренних заимствований

Силуанов: Минфин выполнит план внутренних заимствований до конца 2024 года

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ не сомневается в выполнении плана заимствований на внутреннем рынке до конца 2024 года - он будет выполнен, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Не сомневаемся в выполнении наших планов. Все планы будут выполнены. Сегодня триллион рублей. Надеюсь, что спрос будет", - сказал Силуанов в интервью РБК в ответ на вопрос, есть ли возможность полностью выполнить план по внутренним заимствованиям до конца этого года.
Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев говорил, что Минфин РФ не планирует сокращать программу внутренних заимствований на 2024 год; план на четвертый квартал в 2,4 триллиона рублей министерство выполнит, при этом доля флоатеров (облигации с плавающей или перемененной ставкой купонного дохода) в структуре, вероятно, будет высокой.
"Мы сделали интересную бумагу, посоветовавшись с инвесторами. Видим соответствующий спрос на нее. Поэтому сегодня результат мы с вами увидим", - сказал Силуанов, комментируя, каким образом Минфин рассчитывает привлечь еще в районе 1 триллиона рублей.
Минфин в среду разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом одной серии - 29026 с погашением 4 сентября 2038 года - на рекордную сумму в 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1,6 триллиона рублей. Минфин впервые предложил инвесторам выпуск ОФЗ, предусматривающий новый подход к расчету купонного дохода, и фактически полностью разместил его в рамках одного аукциона.
Касательно перспектив появления ОФЗ в юанях Силуанов рассказал, что Минфин пока в процессе налаживания "междепозитарных мостов" с китайским партнером.
"Непросто это идет. Непросто. Поэтому, как только эта часть удастся, тогда будут возможны и перетоки среди инвесторов", - отметил министр.
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ЭкономикаАнтон СилуановМинфинРОССИЯзаимствования
 
 
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