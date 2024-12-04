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Сийярто возмутился отсутствием серьезного расследования по "Севпотокам"
Сийярто возмутился отсутствием серьезного расследования по "Севпотокам" - 04.12.2024, ПРАЙМ
Сийярто возмутился отсутствием серьезного расследования по "Севпотокам"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе интервью телеканалу RT назвал возмутительным отсутствие серьезного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T21:40+0300
2024-12-04T21:40+0300
2024-12-04T21:40+0300
политика
россия
петер сийярто
мид венгрии
северный поток - 2
подрыв "северных потоков"
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МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе интервью телеканалу RT назвал возмутительным отсутствие серьезного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". По его словам, "это поистине возмутительно, что до сих пор не было всерьез расследовано, кто совершил атаку на критически важные объекты европейской инфраструктуры". Сийярто отметил, что взрывы на магистралях показали, что подход к безопасности энергетической инфраструктуры должен быть крайне серьезным. Он добавил, что трубопровод "Дружба", вне сомнения, жизненно важен для Европы и выразил надежду, что все страны, через которые он проходит, приложат все силы для предотвращения таких атак. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма
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россия, петер сийярто, мид венгрии, северный поток - 2, подрыв "северных потоков"
Политика, РОССИЯ, Петер Сийярто, МИД Венгрии, Северный поток - 2, подрыв "Северных потоков"
Сийярто возмутился отсутствием серьезного расследования по "Севпотокам"
Сийярто: отсутствие серьезного расследования подрыва "Севпотоков" возмутительно
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе интервью телеканалу RT назвал возмутительным отсутствие серьезного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".
По его словам, "это поистине возмутительно, что до сих пор не было всерьез расследовано, кто совершил атаку на критически важные объекты европейской инфраструктуры".
Сийярто отметил, что взрывы на магистралях показали, что подход к безопасности энергетической инфраструктуры должен быть крайне серьезным.
Он добавил, что трубопровод "Дружба", вне сомнения, жизненно важен для Европы и выразил надежду, что все страны, через которые он проходит, приложат все силы для предотвращения таких атак.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма
"Четкая цель": Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества с Россией