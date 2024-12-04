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ОЭСР повысила прогноз роста ВВП США - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ОЭСР повысила прогноз роста ВВП США
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП США - 04.12.2024, ПРАЙМ
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП США
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста экономики США по итогам текущего года до 2,8% с ожидавшихся в сентябре 2,6%,... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T13:18+0300
2024-12-04T13:18+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста экономики США по итогам текущего года до 2,8% с ожидавшихся в сентябре 2,6%, говорится в очередном докладе организации. В 2025 году организация ждет роста ВВП США на 2,4% (1,6% ожидалось в сентябре). В 2026 году рост экономики США составит уже 2,1%, следует из прогноза. По итогам 2023 года рост американской экономики оценивается в 2,9%, сообщается в документе. "Ожидается, что в США рост производства будет продолжаться устойчивыми темпами... Рост ВВП ожидается на уровне 2,8% в 2024 году, 2,4% в 2025 году и 2,1% в 2026 году", - говорится в докладе. Прогноз инфляции в США на текущий год был повышен до 2,5% с 2,4% в сентябре, на следующий - до 2,1% с 1,8%. В 2026 году ожидается инфляция в 2%, а в прошлом году показатель составил 3,8%, говорится в докладе. "Поскольку инфляция показывает признаки стабилизации на уровне, соответствующем целевому показателю Федеральной резервной системы, вероятно, потребуется дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие два года", - говорится в докладе. ОЭСР полагает, что Федрезерв понизит ключевую ставку до 3,25-3,5% годовых к первому кварталу 2026 года. Ближайшее заседание ФРС состоится позднее в декабре. По данным CME Group, почти 74% аналитиков ждут в декабре снижения ставки ФРС до 4,25-4,5% годовых с текущего уровня в 4,5-4,75%.
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сша, оэср, ввп
Экономика, США, ОЭСР, ВВП
13:18 04.12.2024
 
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП США

ОЭСР повысила прогноз роста ВВП США в 2024 г до 2,8%, в 2025 г - до 2,4%

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста экономики США по итогам текущего года до 2,8% с ожидавшихся в сентябре 2,6%, говорится в очередном докладе организации.
В 2025 году организация ждет роста ВВП США на 2,4% (1,6% ожидалось в сентябре). В 2026 году рост экономики США составит уже 2,1%, следует из прогноза. По итогам 2023 года рост американской экономики оценивается в 2,9%, сообщается в документе.
"Ожидается, что в США рост производства будет продолжаться устойчивыми темпами... Рост ВВП ожидается на уровне 2,8% в 2024 году, 2,4% в 2025 году и 2,1% в 2026 году", - говорится в докладе.
Прогноз инфляции в США на текущий год был повышен до 2,5% с 2,4% в сентябре, на следующий - до 2,1% с 1,8%. В 2026 году ожидается инфляция в 2%, а в прошлом году показатель составил 3,8%, говорится в докладе.
"Поскольку инфляция показывает признаки стабилизации на уровне, соответствующем целевому показателю Федеральной резервной системы, вероятно, потребуется дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие два года", - говорится в докладе.
ОЭСР полагает, что Федрезерв понизит ключевую ставку до 3,25-3,5% годовых к первому кварталу 2026 года. Ближайшее заседание ФРС состоится позднее в декабре. По данным CME Group, почти 74% аналитиков ждут в декабре снижения ставки ФРС до 4,25-4,5% годовых с текущего уровня в 4,5-4,75%.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП России
12:49
 
ЭкономикаСШАОЭСРВВП
 
 
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