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ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании - 04.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:49+0300
2024-12-04T10:49+0300
2024-12-04T11:03+0300
банк россии
ставка
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки (на ближайшем заседании совета директоров - ред.), но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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ставка, эльвира набиуллина
Банк России, ставка, Эльвира Набиуллина
ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки (на ближайшем заседании совета директоров - ред.), но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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