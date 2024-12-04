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ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании - 04.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:49+0300

2024-12-04T10:49+0300

2024-12-04T11:03+0300

банк россии

ставка

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки (на ближайшем заседании совета директоров - ред.), но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

https://1prime.ru/20241204/biznes-853312355.html

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ставка, эльвира набиуллина