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Набиуллина объяснила отказ ЦБ от снижения ключевой ставки

Набиуллина объяснила отказ ЦБ от снижения ключевой ставки - 04.12.2024, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила отказ ЦБ от снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки сегодня будет воспринято как "неспособность обуздать инфляцию", это может привести только к ее ускорению и к ослаблению рубля, заявила... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T11:40+0300

2024-12-04T11:40+0300

2024-12-04T11:40+0300

банк россии

эльвира набиуллина

ставка

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки сегодня будет воспринято как "неспособность обуздать инфляцию", это может привести только к ее ускорению и к ослаблению рубля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, еще раз - четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку - это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию, это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". По ее словам, если снизить ставку, а инфляция будет расти, бизнес выиграет только в двух случаях: если у него уже высокая закредитованность или если он работает в неконкурентной среде, и он достаточно быстро может переносить издержки в рост цен. "Высокая инфляция помогает закредитованным компаниям, но наказывает наиболее эффективные компании, которые работают с издержками", - добавила она. "Больше всего, конечно, проиграет население, и на мой взгляд, это неприемлемо, когда проблемы могут решаться за счет обесценения сбережений и доходов", - заключила Набиуллина.

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эльвира набиуллина, ставка