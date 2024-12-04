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В Госдуме ожидают сохранения ставки ЦБ в декабре на уровне 21%

В Госдуме ожидают сохранения ставки ЦБ в декабре на уровне 21% - 04.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме ожидают сохранения ставки ЦБ в декабре на уровне 21%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в декабре на уровне... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T18:31+0300

2024-12-04T18:31+0300

2024-12-04T18:31+0300

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума

ставка банка россии

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в декабре на уровне 21%. Ранее в среду на форуме ВТБ "Россия зовет!" глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре, но это не предопределено. "Сейчас (ставка ЦБ - ред.) останется такой же, а в следующем году постепенно начнет снижаться. Потому что есть уже признаки того, что инфляционные процессы выдыхаются. Это связано с действиями ЦБ, прежде всего. Там и регуляторные меры приняты, и ключевая, конечно, высокая. Совокупность факторов говорит об этом", - сказал Аксаков в кулуарах форума. "Я всем отвечал: 50 на 50, что либо повысит, либо оставит. Теперь, послушав всех, представляя, что происходит, в том числе с кредитованием, думаю, что ключевую оставят. Более того, ожидаю, что уже в 20-х числах января, конечно, будут смотреть на инфляционные процессы, уже могут давать такие сигналы по снижению. Сигналы, по крайней мере, могут быть такие", - добавил он. Набиуллина на форуме отметила, что ЦБ уже видит по оперативным данным, что происходит замедление кредитования, в том числе корпоративного. В середине ноября глава ЦБ говорила, что Россия сейчас находится в переломной точке, ожидается замедление кредитования, а вслед за этим - замедление инфляции. Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.

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россия, анатолий аксаков, госдума, ставка банка россии