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Четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов
Четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов - 04.12.2024, ПРАЙМ
Четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов
Четыре региона РФ впервые застраховали суммарно около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года – это Омская и Ростовская области, Ставропольский и... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:07+0300
2024-12-04T10:07+0300
экономика
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Четыре региона РФ впервые застраховали суммарно около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года – это Омская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края, рассказал журналистам глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. "Впервые в четырех регионах РФ застраховано около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года (Омская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края), в 19 регионах охват превысил 25%. Наибольший охват: Забайкальский край (66%), Омская (41%) и Тамбовская (37%) области. В топ-5 регионов по застрахованной площади также входит Волгоградская область", - сказал он. В животноводстве в 2024 году в 24 регионах застраховано уже не менее 50% поголовья, при этом наибольший охват - в Тамбовской (99,5%), Ленинградской (94%), Брянской (86%) и Липецкой (86%) областях, а также в Республике Бурятия (85%). "По животноводству, по свиньям уже на грани 70%, но в 2025 году, по сообщениям наших страховых компаний, возможно здесь снижение. Связано это прежде всего с тем, что ряд предприятий крупных уже получили страховую выплату после гибели поголовья. Восстановится ли оно в 2025 году, неизвестно", - отметил Биждов. "Охват по страхованию зерновых в 2024 году в РФ может достигнуть 20-25%, что тоже, на мой взгляд, неплохо. Первые выплаты у нас пошли по страхованию технических культур, прежде всего сахарной свеклы… Малые предприятия составляют порядка 32% от общей доли в страховании растениеводства", - рассказал глава НСА. По его словам, на 1 ноября 2024 года с начала года страховые выплаты аграриям РФ составили 5,1 миллиарда рублей с господдержкой, еще 600 миллионов пришлось на программы без господдержки. Выплаты по программам с господдержкой были осуществлены в 29 регионах РФ, в том числе по ЧС было выплачено 1,25 миллиарда рублей.
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россия, посевная
Экономика, РОССИЯ, посевная
10:07 04.12.2024
 
Четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов

НСА: четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкПосев ячменя
Посев ячменя - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Сергей Венявский
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Четыре региона РФ впервые застраховали суммарно около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года – это Омская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края, рассказал журналистам глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.
"Впервые в четырех регионах РФ застраховано около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года (Омская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края), в 19 регионах охват превысил 25%. Наибольший охват: Забайкальский край (66%), Омская (41%) и Тамбовская (37%) области. В топ-5 регионов по застрахованной площади также входит Волгоградская область", - сказал он.
В животноводстве в 2024 году в 24 регионах застраховано уже не менее 50% поголовья, при этом наибольший охват - в Тамбовской (99,5%), Ленинградской (94%), Брянской (86%) и Липецкой (86%) областях, а также в Республике Бурятия (85%).
"По животноводству, по свиньям уже на грани 70%, но в 2025 году, по сообщениям наших страховых компаний, возможно здесь снижение. Связано это прежде всего с тем, что ряд предприятий крупных уже получили страховую выплату после гибели поголовья. Восстановится ли оно в 2025 году, неизвестно", - отметил Биждов.
"Охват по страхованию зерновых в 2024 году в РФ может достигнуть 20-25%, что тоже, на мой взгляд, неплохо. Первые выплаты у нас пошли по страхованию технических культур, прежде всего сахарной свеклы… Малые предприятия составляют порядка 32% от общей доли в страховании растениеводства", - рассказал глава НСА.
По его словам, на 1 ноября 2024 года с начала года страховые выплаты аграриям РФ составили 5,1 миллиарда рублей с господдержкой, еще 600 миллионов пришлось на программы без господдержки. Выплаты по программам с господдержкой были осуществлены в 29 регионах РФ, в том числе по ЧС было выплачено 1,25 миллиарда рублей.
Посевные работы - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
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Вчера, 16:59
 
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