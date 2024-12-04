https://1prime.ru/20241204/strakhovanie-853309818.html
Четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов
Четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов - 04.12.2024, ПРАЙМ
Четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов
Четыре региона РФ впервые застраховали суммарно около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года – это Омская и Ростовская области, Ставропольский и... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:07+0300
2024-12-04T10:07+0300
2024-12-04T10:07+0300
экономика
россия
посевная
https://cdnn.1prime.ru/img/76281/55/762815551_0:161:2983:1839_1920x0_80_0_0_3e8c3005f11e9bfe0a4dec5f89c3b9e9.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Четыре региона РФ впервые застраховали суммарно около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года – это Омская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края, рассказал журналистам глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. "Впервые в четырех регионах РФ застраховано около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года (Омская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края), в 19 регионах охват превысил 25%. Наибольший охват: Забайкальский край (66%), Омская (41%) и Тамбовская (37%) области. В топ-5 регионов по застрахованной площади также входит Волгоградская область", - сказал он. В животноводстве в 2024 году в 24 регионах застраховано уже не менее 50% поголовья, при этом наибольший охват - в Тамбовской (99,5%), Ленинградской (94%), Брянской (86%) и Липецкой (86%) областях, а также в Республике Бурятия (85%). "По животноводству, по свиньям уже на грани 70%, но в 2025 году, по сообщениям наших страховых компаний, возможно здесь снижение. Связано это прежде всего с тем, что ряд предприятий крупных уже получили страховую выплату после гибели поголовья. Восстановится ли оно в 2025 году, неизвестно", - отметил Биждов. "Охват по страхованию зерновых в 2024 году в РФ может достигнуть 20-25%, что тоже, на мой взгляд, неплохо. Первые выплаты у нас пошли по страхованию технических культур, прежде всего сахарной свеклы… Малые предприятия составляют порядка 32% от общей доли в страховании растениеводства", - рассказал глава НСА. По его словам, на 1 ноября 2024 года с начала года страховые выплаты аграриям РФ составили 5,1 миллиарда рублей с господдержкой, еще 600 миллионов пришлось на программы без господдержки. Выплаты по программам с господдержкой были осуществлены в 29 регионах РФ, в том числе по ЧС было выплачено 1,25 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20241203/minselkhoz-853296983.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76281/55/762815551_158:0:2825:2000_1920x0_80_0_0_230c8e69f174e60827aa96858df4be20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, посевная
Экономика, РОССИЯ, посевная
Четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов
НСА: четыре региона РФ впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Четыре региона РФ впервые застраховали суммарно около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года – это Омская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края, рассказал журналистам глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.
"Впервые в четырех регионах РФ застраховано около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года (Омская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края), в 19 регионах охват превысил 25%. Наибольший охват: Забайкальский край (66%), Омская (41%) и Тамбовская (37%) области. В топ-5 регионов по застрахованной площади также входит Волгоградская область", - сказал он.
В животноводстве в 2024 году в 24 регионах застраховано уже не менее 50% поголовья, при этом наибольший охват - в Тамбовской (99,5%), Ленинградской (94%), Брянской (86%) и Липецкой (86%) областях, а также в Республике Бурятия (85%).
"По животноводству, по свиньям уже на грани 70%, но в 2025 году, по сообщениям наших страховых компаний, возможно здесь снижение. Связано это прежде всего с тем, что ряд предприятий крупных уже получили страховую выплату после гибели поголовья. Восстановится ли оно в 2025 году, неизвестно", - отметил Биждов.
"Охват по страхованию зерновых в 2024 году в РФ может достигнуть 20-25%, что тоже, на мой взгляд, неплохо. Первые выплаты у нас пошли по страхованию технических культур, прежде всего сахарной свеклы… Малые предприятия составляют порядка 32% от общей доли в страховании растениеводства", - рассказал глава НСА.
По его словам, на 1 ноября 2024 года с начала года страховые выплаты аграриям РФ составили 5,1 миллиарда рублей с господдержкой, еще 600 миллионов пришлось на программы без господдержки. Выплаты по программам с господдержкой были осуществлены в 29 регионах РФ, в том числе по ЧС было выплачено 1,25 миллиарда рублей.
Минсельхоз ожидает рост доли застрахованных посевных площадей в России