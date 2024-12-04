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Суд взыскал с Хотина свыше 14 миллиардов рублей в пользу Россельхозбанка
Суд взыскал с Хотина свыше 14 миллиардов рублей в пользу Россельхозбанка - 04.12.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал с Хотина свыше 14 миллиардов рублей в пользу Россельхозбанка
Коптевский суд Москвы взыскал свыше 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка с банкира Алексея Хотина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:23+0300
2024-12-04T11:23+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Коптевский суд Москвы взыскал свыше 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка с банкира Алексея Хотина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря удовлетворены исковые требования АО "Российский Сельскохозяйственный банк" к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам. С ответчика взыскана сумма задолженности в размере 14 162 208 900 рублей, а также государственная пошлина в размере 60 000 рублей", - рассказал собеседник агентства. В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
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россия, рсхб, алексей хотин
Экономика, РОССИЯ, РСХБ, Алексей Хотин
Суд взыскал с Хотина свыше 14 миллиардов рублей в пользу Россельхозбанка
Суд взыскал с банкира Хотина свыше 14 миллиардов рублей в пользу Россельхозбанка
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Коптевский суд Москвы взыскал свыше 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка с банкира Алексея Хотина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря удовлетворены исковые требования АО "Российский Сельскохозяйственный банк" к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам. С ответчика взыскана сумма задолженности в размере 14 162 208 900 рублей, а также государственная пошлина в размере 60 000 рублей", - рассказал собеседник агентства.
В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
Россельхозбанк потребовал в суде от банкира Хотина вернуть задолженность