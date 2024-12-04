https://1prime.ru/20241204/sud-853313631.html

Суд взыскал с Хотина свыше 14 миллиардов рублей в пользу Россельхозбанка

Суд взыскал с Хотина свыше 14 миллиардов рублей в пользу Россельхозбанка - 04.12.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал с Хотина свыше 14 миллиардов рублей в пользу Россельхозбанка

Коптевский суд Москвы взыскал свыше 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка с банкира Алексея Хотина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T11:23+0300

2024-12-04T11:23+0300

2024-12-04T11:23+0300

экономика

россия

рсхб

алексей хотин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Коптевский суд Москвы взыскал свыше 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка с банкира Алексея Хотина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря удовлетворены исковые требования АО "Российский Сельскохозяйственный банк" к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам. С ответчика взыскана сумма задолженности в размере 14 162 208 900 рублей, а также государственная пошлина в размере 60 000 рублей", - рассказал собеседник агентства. В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20241004/rosselkhozbank-852003911.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рсхб, алексей хотин