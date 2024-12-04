https://1prime.ru/20241204/tramp-853314111.html
Трампу предложили три плана с уступками Украины, пишет Reuters
Трампу предложили три плана с уступками Украины, пишет Reuters - 04.12.2024, ПРАЙМ
Трампу предложили три плана с уступками Украины, пишет Reuters
Советники Дональда Трампа предлагают планы по прекращению конфликта в Украине, включающие территориальные уступки, сообщает издание Reuters. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:46+0300
2024-12-04T11:46+0300
2024-12-04T11:46+0300
политика
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Советники Дональда Трампа предлагают планы по прекращению конфликта в Украине, включающие территориальные уступки, сообщает издание Reuters."Советники Дональда Трампа публично и в частных разговорах обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана России на обозримое будущее... Предложения от трех главных советников... имеют некоторые общие черты, включая снятие с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО", - сказано в публикации.Отмечается, что в настоящее время есть три основных предложения представленных для решения конфликта на Украине: от Кита Келлога, Джеймса Вэнса и Ричарда Гренелла. Все эти предложения подразумевают территориальные уступки со стороны Украины и отказ от членства в НАТО.В издании резюмировали, что, вероятно, Трамп прибегнет к использованию стратегии "кнута и пряника".
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сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Трампу предложили три плана с уступками Украины, пишет Reuters
Reuters: ключевые советники Трампа предложили территориальные уступки Украины
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ.
Советники Дональда Трампа предлагают планы по прекращению конфликта в Украине, включающие территориальные уступки, сообщает издание Reuters
.
"Советники Дональда Трампа публично и в частных разговорах обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана России на обозримое будущее... Предложения от трех главных советников... имеют некоторые общие черты, включая снятие с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО", - сказано в публикации.
Отмечается, что в настоящее время есть три основных предложения представленных для решения конфликта на Украине: от Кита Келлога, Джеймса Вэнса и Ричарда Гренелла. Все эти предложения подразумевают территориальные уступки со стороны Украины и отказ от членства в НАТО.
В издании резюмировали, что, вероятно, Трамп прибегнет к использованию стратегии "кнута и пряника".
"Трамп решит сам". В США озвучили плохие новости для Украины