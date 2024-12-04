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Эксперт рассказал, к чему приведет введение Трампом пошлин для стран БРИКС - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/tramp-853322067.html
Эксперт рассказал, к чему приведет введение Трампом пошлин для стран БРИКС
Эксперт рассказал, к чему приведет введение Трампом пошлин для стран БРИКС - 04.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, к чему приведет введение Трампом пошлин для стран БРИКС
Экономика США сильно пострадает в случае, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины для стран БРИКС, заявил РИА Новости египетский... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:26+0300
2024-12-04T15:26+0300
экономика
сша
дональд трамп
брикс
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КАИР, 4 дек - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Экономика США сильно пострадает в случае, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины для стран БРИКС, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Если будут введены эти тарифы, цены на сырье в США станут очень высокими. Инвестиции будут обречены на провал – как для инвесторов, так и для цены конечного продукта, которая вырастет в два раза", - сказал Мустафа. Эксперт считает, что в таком случае американский инвестор ретируется, а потребитель откажется от товаров из США. "Это вызовет убытки, что приведет к своего рода ослаблению американской экономики, которая и так истощена долгом почти в 40 триллионов долларов", - добавил Мустафа. По его мнению, Китай, в частности, уже подготовился к противодействию этим пошлинам. Эксперт также обратил внимание на сотрудничество между Россией и Ираном в финансовой сфере, в особенности на фоне перехода двух стран на взаиморасчеты в национальных валютах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если США будут с использованием силы принуждать страны пользоваться долларом, это может укрепить тенденции по переходу государств на использование национальных валют во внешнеэкономической деятельности.
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сша, дональд трамп, брикс, экономика сша
Экономика, США, Дональд Трамп, БРИКС, экономика США
15:26 04.12.2024
 
Эксперт рассказал, к чему приведет введение Трампом пошлин для стран БРИКС

Мустафа: экономика США пострадает, если Трамп введет пошлины для стран БРИКС

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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КАИР, 4 дек - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Экономика США сильно пострадает в случае, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины для стран БРИКС, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
"Если будут введены эти тарифы, цены на сырье в США станут очень высокими. Инвестиции будут обречены на провал – как для инвесторов, так и для цены конечного продукта, которая вырастет в два раза", - сказал Мустафа.
Эксперт считает, что в таком случае американский инвестор ретируется, а потребитель откажется от товаров из США.
"Это вызовет убытки, что приведет к своего рода ослаблению американской экономики, которая и так истощена долгом почти в 40 триллионов долларов", - добавил Мустафа.
По его мнению, Китай, в частности, уже подготовился к противодействию этим пошлинам. Эксперт также обратил внимание на сотрудничество между Россией и Ираном в финансовой сфере, в особенности на фоне перехода двух стран на взаиморасчеты в национальных валютах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если США будут с использованием силы принуждать страны пользоваться долларом, это может укрепить тенденции по переходу государств на использование национальных валют во внешнеэкономической деятельности.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Эксперт назвал последствия угроз Трампа странам БРИКС за отказ от доллара
10:15
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампБРИКСэкономика США
 
 
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