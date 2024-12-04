https://1prime.ru/20241204/tsb-853315355.html

ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию - 04.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банк России в условиях международных санкций продлевает право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 2026 года, следует из | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T12:24+0300

2024-12-04T12:24+0300

2024-12-04T12:24+0300

банк россии

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России в условиях международных санкций продлевает право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 2026 года, следует из сообщения регулятора. "Меры, которые планируется временно продлить до 31 декабря 2025 года: право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию… в том числе сведения о руководителях страховщика; о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация; о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария страховщика", - сообщает ЦБ. Также до 2026 года можно не раскрывать сведения о составе членов общества взаимного страхования и о членах общества взаимного страхования, прекративших членство в нем. Допускается не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров Банка России, а также можно не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров.

https://1prime.ru/20241125/bank-rossii-853065362.html

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