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ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию - 04.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
Банк России в условиях международных санкций продлевает право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 2026 года, следует из | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T12:24+0300
2024-12-04T12:24+0300
2024-12-04T12:24+0300
банк россии
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России в условиях международных санкций продлевает право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 2026 года, следует из сообщения регулятора. "Меры, которые планируется временно продлить до 31 декабря 2025 года: право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию… в том числе сведения о руководителях страховщика; о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация; о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария страховщика", - сообщает ЦБ. Также до 2026 года можно не раскрывать сведения о составе членов общества взаимного страхования и о членах общества взаимного страхования, прекративших членство в нем. Допускается не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров Банка России, а также можно не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров.
https://1prime.ru/20241125/bank-rossii-853065362.html
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ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
Страховщики до 2026 года смогут не раскрывать чувствительные к санкциям данные
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России в условиях международных санкций продлевает право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 2026 года, следует из сообщения регулятора.
"Меры, которые планируется временно продлить до 31 декабря 2025 года: право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию… в том числе сведения о руководителях страховщика; о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация; о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария страховщика", - сообщает ЦБ.
Также до 2026 года можно не раскрывать сведения о составе членов общества взаимного страхования и о членах общества взаимного страхования, прекративших членство в нем. Допускается не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров Банка России, а также можно не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров.
ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные