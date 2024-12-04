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ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию - 04.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
Банк России в условиях международных санкций продлевает право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 2026 года, следует из | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T12:24+0300
2024-12-04T12:24+0300
банк россии
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России в условиях международных санкций продлевает право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 2026 года, следует из сообщения регулятора. "Меры, которые планируется временно продлить до 31 декабря 2025 года: право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию… в том числе сведения о руководителях страховщика; о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация; о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария страховщика", - сообщает ЦБ. Также до 2026 года можно не раскрывать сведения о составе членов общества взаимного страхования и о членах общества взаимного страхования, прекративших членство в нем. Допускается не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров Банка России, а также можно не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров.
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Банк России
12:24 04.12.2024
 
ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Страховщики до 2026 года смогут не раскрывать чувствительные к санкциям данные

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦБ сделал заявление на введение санкций
ЦБ сделал заявление на введение санкций - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России в условиях международных санкций продлевает право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 2026 года, следует из сообщения регулятора.
"Меры, которые планируется временно продлить до 31 декабря 2025 года: право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию… в том числе сведения о руководителях страховщика; о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация; о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария страховщика", - сообщает ЦБ.
Также до 2026 года можно не раскрывать сведения о составе членов общества взаимного страхования и о членах общества взаимного страхования, прекративших членство в нем. Допускается не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров Банка России, а также можно не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные
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