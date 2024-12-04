https://1prime.ru/20241204/tsb-853336746.html

В Минфине рассказали о создании семейных инвестиционных инструментов

В Минфине рассказали о создании семейных инвестиционных инструментов - 04.12.2024, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о создании семейных инвестиционных инструментов

Минфин России совместно с Банком России по поручению президента ведет работу по созданию специальной линейки семейных инвестиционных инструментов, которые будут | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T22:13+0300

2024-12-04T22:13+0300

2024-12-04T22:49+0300

россия

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минфин России совместно с Банком России по поручению президента ведет работу по созданию специальной линейки семейных инвестиционных инструментов, которые будут основаны на уже действующих механизмах – ИИС, ПДС и ДСЖ, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "По поручению президента России Минфин совместно с Банком России ведет работу по созданию специальной линейки семейных инвестиционных инструментов, в том числе с увеличенным вычетом в 1 миллион рублей", - сообщил он. "Данные инструменты будут основаны на уже действующих сейчас механизмах – ИИС, ПДС и ДСЖ, – для которых предусмотрен единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей. Детали таких инструментов и сроки их запуска будут проработаны в ближайшее время", - добавил Чебесков. Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на форуме ВТБ "Россия зовет!", поручил правительству с ЦБ РФ определить параметры финансового семейного инструмента сбережений. По его словам, финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 миллиона рублей в год.

https://1prime.ru/20241204/putin-853327938.html

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россия, минфин, инвестиции, семья