https://1prime.ru/20241204/ukraina-853316678.html

Киев в ноябре потерял территорию размером с Нью-Йорк в США, пишут СМИ

Киев в ноябре потерял территорию размером с Нью-Йорк в США, пишут СМИ - 04.12.2024, ПРАЙМ

Киев в ноябре потерял территорию размером с Нью-Йорк в США, пишут СМИ

Ноябрь 2024 года стал самым тяжелым месяцем для Украины с начала конфликта, так как Киев потерял территорию, площадь которой сопоставима с Нью-Йорком в США,... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T13:01+0300

2024-12-04T13:01+0300

2024-12-04T13:01+0300

политика

украина

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Ноябрь 2024 года стал самым тяжелым месяцем для Украины с начала конфликта, так как Киев потерял территорию, площадь которой сопоставима с Нью-Йорком в США, передает издание The Guardian."Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка - это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года", - сказано в публикации.Отмечается, что всего же территориальные потери Киева в ноябре составили 1202 квадратных километра. Большая часть этих территорий находится на Донбассе.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, готовность к переговорам и требование отказа Украины от намерения вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев предложения отверг.

https://1prime.ru/20241204/rakety-853315947.html

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украина