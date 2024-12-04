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Киев в ноябре потерял территорию размером с Нью-Йорк в США, пишут СМИ - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Киев в ноябре потерял территорию размером с Нью-Йорк в США, пишут СМИ
Киев в ноябре потерял территорию размером с Нью-Йорк в США, пишут СМИ - 04.12.2024, ПРАЙМ
Киев в ноябре потерял территорию размером с Нью-Йорк в США, пишут СМИ
Ноябрь 2024 года стал самым тяжелым месяцем для Украины с начала конфликта, так как Киев потерял территорию, площадь которой сопоставима с Нью-Йорком в США,... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T13:01+0300
2024-12-04T13:01+0300
политика
украина
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Ноябрь 2024 года стал самым тяжелым месяцем для Украины с начала конфликта, так как Киев потерял территорию, площадь которой сопоставима с Нью-Йорком в США, передает издание The Guardian."Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка - это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года", - сказано в публикации.Отмечается, что всего же территориальные потери Киева в ноябре составили 1202 квадратных километра. Большая часть этих территорий находится на Донбассе.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, готовность к переговорам и требование отказа Украины от намерения вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев предложения отверг.
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украина
Политика, УКРАИНА
13:01 04.12.2024
 
Киев в ноябре потерял территорию размером с Нью-Йорк в США, пишут СМИ

The Guardian: Киев в ноябре потерял территорию размером с Нью-Йорк в США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Ноябрь 2024 года стал самым тяжелым месяцем для Украины с начала конфликта, так как Киев потерял территорию, площадь которой сопоставима с Нью-Йорком в США, передает издание The Guardian.
"Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка - это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года", - сказано в публикации.
Отмечается, что всего же территориальные потери Киева в ноябре составили 1202 квадратных километра. Большая часть этих территорий находится на Донбассе.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, готовность к переговорам и требование отказа Украины от намерения вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев предложения отверг.
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