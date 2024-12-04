https://1prime.ru/20241204/ukraina-853321244.html
"Критически важна". Глава МИД Британии сделал тяжелое признание об Украине
"Критически важна". Глава МИД Британии сделал тяжелое признание об Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ
"Критически важна". Глава МИД Британии сделал тяжелое признание об Украине
Практически 99% военной помощи, оказанной Украине, было предоставлено союзниками НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:04+0300
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2024-12-04T15:04+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Практически 99% военной помощи, оказанной Украине, было предоставлено союзниками НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми."Девяносто девять процентов военной поддержки Украины было оказано союзниками в НАТО. Эта поддержка критически важна… Великобритания и союзники должны нарастить наши усилия, чтобы обеспечить победу Украины", - сказано в заявлении главы ведомства, опубликованном в среду на сайте британского правительства.Лемми также намеревается призвать союзников НАТО на встрече министров иностранных дел усилить поддержку Киева и увеличить расходы на оборону.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт. Он также отметил, что обучение военных украинской армии происходит в нескольких странах, включая Великобританию и Германию.
https://1prime.ru/20241204/nato-853318217.html
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украина, нато
"Критически важна". Глава МИД Британии сделал тяжелое признание об Украине
Глава МИД Британии Лэмми: Украина на 99% зависит в военном плане от помощи НАТО
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Практически 99% военной помощи, оказанной Украине, было предоставлено союзниками НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
"Девяносто девять процентов военной поддержки Украины было оказано союзниками в НАТО. Эта поддержка критически важна… Великобритания и союзники должны нарастить наши усилия, чтобы обеспечить победу Украины", - сказано в заявлении главы ведомства, опубликованном в среду на сайте британского правительства.
Лемми также намеревается призвать союзников НАТО на встрече министров иностранных дел усилить поддержку Киева и увеличить расходы на оборону.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт. Он также отметил, что обучение военных украинской армии происходит в нескольких странах, включая Великобританию и Германию.
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