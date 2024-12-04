https://1prime.ru/20241204/ukraina-853321244.html

"Критически важна". Глава МИД Британии сделал тяжелое признание об Украине

"Критически важна". Глава МИД Британии сделал тяжелое признание об Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ

"Критически важна". Глава МИД Британии сделал тяжелое признание об Украине

Практически 99% военной помощи, оказанной Украине, было предоставлено союзниками НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:04+0300

2024-12-04T15:04+0300

2024-12-04T15:04+0300

экономика

украина

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Практически 99% военной помощи, оказанной Украине, было предоставлено союзниками НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми."Девяносто девять процентов военной поддержки Украины было оказано союзниками в НАТО. Эта поддержка критически важна… Великобритания и союзники должны нарастить наши усилия, чтобы обеспечить победу Украины", - сказано в заявлении главы ведомства, опубликованном в среду на сайте британского правительства.Лемми также намеревается призвать союзников НАТО на встрече министров иностранных дел усилить поддержку Киева и увеличить расходы на оборону.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт. Он также отметил, что обучение военных украинской армии происходит в нескольких странах, включая Великобританию и Германию.

https://1prime.ru/20241204/nato-853318217.html

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