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ЦБ проведет отложенные покупки валюты в 2025 году

ЦБ проведет отложенные покупки валюты в 2025 году - 04.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ проведет отложенные покупки валюты в 2025 году

Объем отложенных Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила в следующем году составит 117 миллиардов рублей, следует из расчетов РИА Новости по... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:23+0300

2024-12-04T14:23+0300

2024-12-04T14:23+0300

банк россии

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Объем отложенных Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила в следующем году составит 117 миллиардов рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Минфина. ЦБ с 28 ноября и до конца текущего года приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила для снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные операции регулятор пообещал провести в течение 2025 года. Так, с 28 ноября по 5 декабря ежедневно регулятор должен был приобретать валюты на 4,2 миллиарда рублей в рамках бюджетного правила, а с 6 декабря по 28 декабря - по 5,4 миллиарда рублей. Таким образом, за 23 рабочих дня в этом году ЦБ отложит операций по покупке валюты на 117 миллиардов рублей.

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