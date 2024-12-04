Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вклады до 30% годовых: в чем кроется подвох - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/vklad-853297266.html
Вклады до 30% годовых: в чем кроется подвох
Вклады до 30% годовых: в чем кроется подвох - 04.12.2024, ПРАЙМ
Вклады до 30% годовых: в чем кроется подвох
Вклады со ставкой до 30% годовых являются скорее маркетинговой акцией, призванной привлечь в банк новых клиентов - много на них не заработаешь, рассказал... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T02:02+0300
2024-12-04T02:02+0300
экономика
финансы
банки
богдан зварич
банки.ру
банковский вклад
ставки по вкладам
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/25/833162561_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_13461cbe6a6ba433455917599830e684.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вклады со ставкой до 30% годовых являются скорее маркетинговой акцией, призванной привлечь в банк новых клиентов - много на них не заработаешь, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.На фоне повышения ставки Банка России кредитные организации все чаще предлагают вклады со ставкой до 30% годовых. Так, Промсвязьбанк в ноябре запустил продукт “Народный вклад” с такой ставкой. Правда, сумма вложения ограничена 50 тысячами рублей на одного клиента. Еще есть вариант “Народный вклад плюс”, на котором можно разместить до 100 тысяч рублей.“На наш взгляд, подобные вклады выступают либо маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов, либо для существующих клиентов, которые предпочитают держать средства в других банках и/или не получают выплаты на карты банка”, - говорит Зварич.Он обращает внимание на существенные ограничения по сумме. Максимум, который доступен при получении пенсии или зарплаты на счет в банке, составляет 100 тысяч рублей, что существенно меньше среднего размера вклада и максимальной страховой суммы, которая составляет 1,4 миллиона рублей.Однако данные вклады привлекают новых клиентов, которые при таких условиях могут перевести в банк получение зарплаты или пенсии. Это, в свою очередь, позволит предложить им широкий спектр других банковских продуктов, пояснил аналитик.“Отметим также, что банк готов предложить такую ставку на вклады до года, что может говорить об ожидании аналитиками банка продолжительного удержания высоких ставок на рынке и переход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики не ранее второй половины следующего года”, - заключил он.
https://1prime.ru/20241127/vklady-853117719.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/25/833162561_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_8f7cc037c32f4a966135a134444ab852.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, богдан зварич, банки.ру, банковский вклад, ставки по вкладам
Экономика, Финансы, Банки, Богдан Зварич, Банки.ру, банковский вклад, ставки по вкладам
02:02 04.12.2024
 
Вклады до 30% годовых: в чем кроется подвох

Аналитик Зварич: заработать на вкладах по ставке 30% годовых не получится

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вклады со ставкой до 30% годовых являются скорее маркетинговой акцией, призванной привлечь в банк новых клиентов - много на них не заработаешь, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.
На фоне повышения ставки Банка России кредитные организации все чаще предлагают вклады со ставкой до 30% годовых. Так, Промсвязьбанк в ноябре запустил продукт “Народный вклад” с такой ставкой. Правда, сумма вложения ограничена 50 тысячами рублей на одного клиента. Еще есть вариант “Народный вклад плюс”, на котором можно разместить до 100 тысяч рублей.
“На наш взгляд, подобные вклады выступают либо маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов, либо для существующих клиентов, которые предпочитают держать средства в других банках и/или не получают выплаты на карты банка”, - говорит Зварич.
Он обращает внимание на существенные ограничения по сумме. Максимум, который доступен при получении пенсии или зарплаты на счет в банке, составляет 100 тысяч рублей, что существенно меньше среднего размера вклада и максимальной страховой суммы, которая составляет 1,4 миллиона рублей.
Однако данные вклады привлекают новых клиентов, которые при таких условиях могут перевести в банк получение зарплаты или пенсии. Это, в свою очередь, позволит предложить им широкий спектр других банковских продуктов, пояснил аналитик.
“Отметим также, что банк готов предложить такую ставку на вклады до года, что может говорить об ожидании аналитиками банка продолжительного удержания высоких ставок на рынке и переход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики не ранее второй половины следующего года”, - заключил он.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Темпы роста вложений россиян во вклады достигли максимума, заявили в АСВ
27 ноября, 10:38
 
ЭкономикаФинансыБанкиБогдан ЗваричБанки.рубанковский вкладставки по вкладам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала