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Вклады до 30% годовых: в чем кроется подвох

Вклады до 30% годовых: в чем кроется подвох - 04.12.2024, ПРАЙМ

Вклады до 30% годовых: в чем кроется подвох

Вклады со ставкой до 30% годовых являются скорее маркетинговой акцией, призванной привлечь в банк новых клиентов - много на них не заработаешь, рассказал... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T02:02+0300

2024-12-04T02:02+0300

2024-12-04T02:02+0300

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ставки по вкладам

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вклады со ставкой до 30% годовых являются скорее маркетинговой акцией, призванной привлечь в банк новых клиентов - много на них не заработаешь, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.На фоне повышения ставки Банка России кредитные организации все чаще предлагают вклады со ставкой до 30% годовых. Так, Промсвязьбанк в ноябре запустил продукт “Народный вклад” с такой ставкой. Правда, сумма вложения ограничена 50 тысячами рублей на одного клиента. Еще есть вариант “Народный вклад плюс”, на котором можно разместить до 100 тысяч рублей.“На наш взгляд, подобные вклады выступают либо маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов, либо для существующих клиентов, которые предпочитают держать средства в других банках и/или не получают выплаты на карты банка”, - говорит Зварич.Он обращает внимание на существенные ограничения по сумме. Максимум, который доступен при получении пенсии или зарплаты на счет в банке, составляет 100 тысяч рублей, что существенно меньше среднего размера вклада и максимальной страховой суммы, которая составляет 1,4 миллиона рублей.Однако данные вклады привлекают новых клиентов, которые при таких условиях могут перевести в банк получение зарплаты или пенсии. Это, в свою очередь, позволит предложить им широкий спектр других банковских продуктов, пояснил аналитик.“Отметим также, что банк готов предложить такую ставку на вклады до года, что может говорить об ожидании аналитиками банка продолжительного удержания высоких ставок на рынке и переход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики не ранее второй половины следующего года”, - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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