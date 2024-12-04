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Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными

Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными - 04.12.2024, ПРАЙМ

Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными

Президент РФ Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T17:40+0300

2024-12-04T17:40+0300

2024-12-04T17:54+0300

экономика

россия

индия

владимир путин

производство

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными. Глава государства в среду принял участие в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Мероприятие проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".Путин также отметил, что Россия готова размещать на территории Индии ряд производств. По его словам, самой крупной инвестицией РФ в индийскую экономику стала инвестиция компании "Роснефть" в размере 20 миллиардов долларов.

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индия

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россия, индия, владимир путин, производство