https://1prime.ru/20241204/vlozheniya-853329635.html
Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными
Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными
Президент РФ Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T17:40+0300
2024-12-04T17:40+0300
2024-12-04T17:54+0300
экономика
россия
индия
владимир путин
производство
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными. Глава государства в среду принял участие в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Мероприятие проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".Путин также отметил, что Россия готова размещать на территории Индии ряд производств. По его словам, самой крупной инвестицией РФ в индийскую экономику стала инвестиция компании "Роснефть" в размере 20 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20241204/investitsii-853328449.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, производство
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, производство
Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными
Путин: российские вложения в Индию являются стабильными и высокорентабельными
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными.
Глава государства в среду принял участие в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Мероприятие проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".
Путин также отметил, что Россия готова размещать на территории Индии ряд производств. По его словам, самой крупной инвестицией РФ в индийскую экономику стала инвестиция компании "Роснефть" в размере 20 миллиардов долларов.
Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций