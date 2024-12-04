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Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными
Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными
Президент РФ Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T17:40+0300
2024-12-04T17:54+0300
экономика
россия
индия
владимир путин
производство
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными. Глава государства в среду принял участие в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Мероприятие проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".Путин также отметил, что Россия готова размещать на территории Индии ряд производств. По его словам, самой крупной инвестицией РФ в индийскую экономику стала инвестиция компании "Роснефть" в размере 20 миллиардов долларов.
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россия, индия, владимир путин, производство
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, производство
17:40 04.12.2024 (обновлено: 17:54 04.12.2024)
 
Путин назвал российские вложения в Индию стабильными и высокорентабельными

Путин: российские вложения в Индию являются стабильными и высокорентабельными

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными.
Глава государства в среду принял участие в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Мероприятие проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".
Путин также отметил, что Россия готова размещать на территории Индии ряд производств. По его словам, самой крупной инвестицией РФ в индийскую экономику стала инвестиция компании "Роснефть" в размере 20 миллиардов долларов.
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций
17:06
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯВладимир Путинпроизводство
 
 
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