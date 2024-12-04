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Volkswagen напрасно ушел из России, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/volkswagen-853325656.html
Volkswagen напрасно ушел из России, заявил Путин
Volkswagen напрасно ушел из России, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
Volkswagen напрасно ушел из России, заявил Путин
Volkswagen напрасно ушел из России, он упустил прибыль и это стало ошибкой, заявил на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:18+0300
2024-12-04T16:33+0300
экономика
россия
германия
владимир путин
volkswagen
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Volkswagen напрасно ушел из России, он упустил прибыль и это стало ошибкой, заявил на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что особенность вложений ФРГ заключалась в том, что она не стремилась получать быстрые деньги и вкладывала вдолгую, в промышленность. "И сейчас смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку", — сказал Путин.Москва никогда не делала ничего нерыночного и не создавала для своих немецких друзей на российском рынке, условий, которые создавались в других местах, добавил он.Путин также отметил, что между Россией и Германией на протяжении десятилетий были хорошие отношения и взаимопонимание.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".
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россия, германия, владимир путин, volkswagen
Экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Volkswagen
16:18 04.12.2024 (обновлено: 16:33 04.12.2024)
 
Volkswagen напрасно ушел из России, заявил Путин

Путин: Volkswagen напрасно ушел из России, он упустил прибыль и это была ошибка

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Volkswagen напрасно ушел из России, он упустил прибыль и это стало ошибкой, заявил на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что особенность вложений ФРГ заключалась в том, что она не стремилась получать быстрые деньги и вкладывала вдолгую, в промышленность.
"И сейчас смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку", — сказал Путин.
Москва никогда не делала ничего нерыночного и не создавала для своих немецких друзей на российском рынке, условий, которые создавались в других местах, добавил он.
Путин также отметил, что между Россией и Германией на протяжении десятилетий были хорошие отношения и взаимопонимание.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Путин: многие компании остались в России, невзирая на давление
16:13
 
ЭкономикаРОССИЯГЕРМАНИЯВладимир ПутинVolkswagen
 
 
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