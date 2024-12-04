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Россия развернулась на Восток исходя из тенденций, заявил Путин
Россия развернулась на Восток исходя из тенденций, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
Россия развернулась на Восток исходя из тенденций, заявил Путин
Россия развернулась на Восток не сейчас, а с 2000-х годов и делает это исходя из тенденций, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:26+0300
2024-12-04T16:26+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия развернулась на Восток не сейчас, а с 2000-х годов и делает это исходя из тенденций, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!""Россия не развернулась сейчас в сторону глобального Юга и Востока. Нет. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается спокойно, поэтапно. Но мы уже давно это делаем", — пояснил он.Путин также отметил, что Москва будет развивать отношения с Пекином вне зависимости от событий на украинском направлении, так как КНР является давним торгово-экономическим партнером.По словам российского лидера, все, что происходит в сфере безопасности и политики, стимулирует структурные изменения в отношениях, которые складываются в мире. РФ ориентируется на те рынки, где есть рост и партнеры, которые не реагируют на окрики третьих государств, добавил Путин.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего"
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россия, владимир путин, китай, международные отношения
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, КИТАЙ, международные отношения
Россия развернулась на Восток исходя из тенденций, заявил Путин
Путин: РФ развернулась на Восток с 2000-х годов и делает это исходя из тенденций
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия развернулась на Восток не сейчас, а с 2000-х годов и делает это исходя из тенденций, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
"Россия не развернулась сейчас в сторону глобального Юга и Востока. Нет. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается спокойно, поэтапно. Но мы уже давно это делаем", — пояснил он.
Путин также отметил, что Москва будет развивать отношения с Пекином вне зависимости от событий на украинском направлении, так как КНР является давним торгово-экономическим партнером.
По словам российского лидера, все, что происходит в сфере безопасности и политики, стимулирует структурные изменения в отношениях, которые складываются в мире.
РФ ориентируется на те рынки, где есть рост и партнеры, которые не реагируют на окрики третьих государств, добавил Путин.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего"
Путин: многие компании остались в России, невзирая на давление