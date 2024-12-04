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Во Франции вотум недоверия премьеру поддержали большинство депутатов - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Во Франции вотум недоверия премьеру поддержали большинство депутатов
Во Франции вотум недоверия премьеру поддержали большинство депутатов - 04.12.2024, ПРАЙМ
Во Франции вотум недоверия премьеру поддержали большинство депутатов
Вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, который выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция", поддержало большинство депутатов. Таким... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T22:43+0300
2024-12-04T22:58+0300
политика
франция
вотум недоверия
правительство
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ПАРИЖ, 4 дек – ПРАЙМ. Вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, который выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция", поддержало большинство депутатов. Таким образом, правительство страны должно уйти в отставку. В поддержку вотума выступил 331 депутат, а для того, чтобы он считался принятым, требуется минимум 288 голосов. Трансляция заседания идет на официальном сайте Национального собрания, нижней палаты парламента Франции. Позднее лидер "Непокорившейся Франции" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона .По ее словам, именно Макрон "создал этот хаос" и является ответственным "за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения". "Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов", — сказала она журналистам по итогам голосования в парламенте. Ее речь транслировал телеканал BFMTV.На фоне решения депутатов Мишелю Барнье придется покинуть должность премьера, а кабмин Франции отправят в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года.
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франция, вотум недоверия, правительство
Политика, ФРАНЦИЯ, вотум недоверия, правительство
22:43 04.12.2024 (обновлено: 22:58 04.12.2024)
 
Во Франции вотум недоверия премьеру поддержали большинство депутатов

Во Франции вотум недоверия левых премьеру поддержали большинство депутатов

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Евгений Полойко
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ПАРИЖ, 4 дек – ПРАЙМ. Вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, который выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция", поддержало большинство депутатов. Таким образом, правительство страны должно уйти в отставку.
В поддержку вотума выступил 331 депутат, а для того, чтобы он считался принятым, требуется минимум 288 голосов.
Трансляция заседания идет на официальном сайте Национального собрания, нижней палаты парламента Франции.
Позднее лидер "Непокорившейся Франции" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона .
По ее словам, именно Макрон "создал этот хаос" и является ответственным "за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения".
"Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов", — сказала она журналистам по итогам голосования в парламенте. Ее речь транслировал телеканал BFMTV.
На фоне решения депутатов Мишелю Барнье придется покинуть должность премьера, а кабмин Франции отправят в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года.
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Большинство "за". Во Франции ожидают отставки Макрона
2 декабря, 20:49
 
ПолитикаФРАНЦИЯвотум недоверияправительство
 
 
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