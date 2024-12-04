https://1prime.ru/20241204/votum-853337794.html
Во Франции вотум недоверия премьеру поддержали большинство депутатов
Во Франции вотум недоверия премьеру поддержали большинство депутатов - 04.12.2024, ПРАЙМ
Во Франции вотум недоверия премьеру поддержали большинство депутатов
Вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, который выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция", поддержало большинство депутатов. Таким... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T22:43+0300
2024-12-04T22:43+0300
2024-12-04T22:58+0300
политика
франция
вотум недоверия
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2de00f9f3f5202ad8a0f5fe0f8effc54.jpg
ПАРИЖ, 4 дек – ПРАЙМ. Вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, который выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция", поддержало большинство депутатов. Таким образом, правительство страны должно уйти в отставку. В поддержку вотума выступил 331 депутат, а для того, чтобы он считался принятым, требуется минимум 288 голосов. Трансляция заседания идет на официальном сайте Национального собрания, нижней палаты парламента Франции. Позднее лидер "Непокорившейся Франции" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона .По ее словам, именно Макрон "создал этот хаос" и является ответственным "за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения". "Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов", — сказала она журналистам по итогам голосования в парламенте. Ее речь транслировал телеканал BFMTV.На фоне решения депутатов Мишелю Барнье придется покинуть должность премьера, а кабмин Франции отправят в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года.
https://1prime.ru/20241202/makron-853262771.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1e3231cc8166568b227586c94f9cf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, вотум недоверия, правительство
Политика, ФРАНЦИЯ, вотум недоверия, правительство
Во Франции вотум недоверия премьеру поддержали большинство депутатов
Во Франции вотум недоверия левых премьеру поддержали большинство депутатов
ПАРИЖ, 4 дек – ПРАЙМ. Вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, который выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция", поддержало большинство депутатов. Таким образом, правительство страны должно уйти в отставку.
В поддержку вотума выступил 331 депутат, а для того, чтобы он считался принятым, требуется минимум 288 голосов.
Трансляция заседания идет на официальном сайте Национального собрания, нижней палаты парламента Франции.
Позднее лидер "Непокорившейся Франции" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона .
По ее словам, именно Макрон "создал этот хаос" и является ответственным "за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения".
"Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов", — сказала она журналистам по итогам голосования в парламенте. Ее речь транслировал телеканал BFMTV.
На фоне решения депутатов Мишелю Барнье придется покинуть должность премьера, а кабмин Франции отправят в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года.
Большинство "за". Во Франции ожидают отставки Макрона