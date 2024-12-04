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Аэропорт в Хабаровском крае закрыли из-за расчистки ВПП от снега

Аэропорт в Хабаровском крае закрыли из-за расчистки ВПП от снега - 04.12.2024, ПРАЙМ

Аэропорт в Хабаровском крае закрыли из-за расчистки ВПП от снега

Аэропорт Чумикана в Хабаровском крае временно закрыт из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T03:33+0300

2024-12-04T03:33+0300

2024-12-04T03:33+0300

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ХАБАРОВСК, 4 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Чумикана в Хабаровском крае временно закрыт из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". Краевой главк МЧС предупредил ранее, что 3 и 4 декабря на большей части Хабаровского края снег и ухудшение погоды. В Советско-Гаванском и Ванинском районах мокрый сильный снег, по долинам рек и на побережье Татарского пролива ветер может достигать до 15-20 метров в секунду. В северных районах края - очень сильный снег, усиление ветра на побережье Охотского моря местами до 19-24 метров в секунду. В Хабаровске 4 декабря синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. "Аэропорт Чумикана закрыт с 09.00 (02.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) из-за отсутствия подъездных путей к аэропорту и расчистки ВПП от снега", - говорится в сообщении авиакомпании. Отмечается, что рейсы за 3 декабря из Хабаровска в Чумикан и обратно перенесены на 5 декабря. Кроме того, рейсы за 3 и 4 декабря из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 5 декабря по метеоусловиям Охотска. Также, рейс за 2 декабря из Николаевска в Охотск задерживается по метеоусловиям Охотска. Аэропорт Хабаровска в штатном режиме отправляет и принимает рейсы, сообщает воздушный узел. По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", проезд по региональным и федеральным дорогам края обеспечен. По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в Аяно-Майском районе, в остальных районах края без осадков.

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