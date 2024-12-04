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ОЭСР повысила прогноз по росту мирового ВВП

ОЭСР повысила прогноз по росту мирового ВВП - 04.12.2024, ПРАЙМ

ОЭСР повысила прогноз по росту мирового ВВП

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - ожидает роста на 3,2%, как и в сентябре,... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T12:14+0300

2024-12-04T12:14+0300

2024-12-04T12:18+0300

экономика

оэср

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прогноз

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - ожидает роста на 3,2%, как и в сентябре, следует из декабрьского экономического доклада организации.В 2025 году ожидается рост мирового ВВП на 3,3% по сравнению с прогнозом роста сентября в 3,2%. В 2026 году прогнозируется рост также на 3,3%. В 2023 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,2%.

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оэср, ввп, прогноз