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ОЭСР повысила прогноз по росту мирового ВВП - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ОЭСР повысила прогноз по росту мирового ВВП
ОЭСР повысила прогноз по росту мирового ВВП - 04.12.2024, ПРАЙМ
ОЭСР повысила прогноз по росту мирового ВВП
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - ожидает роста на 3,2%, как и в сентябре,... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T12:14+0300
2024-12-04T12:18+0300
экономика
оэср
ввп
прогноз
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - ожидает роста на 3,2%, как и в сентябре, следует из декабрьского экономического доклада организации.В 2025 году ожидается рост мирового ВВП на 3,3% по сравнению с прогнозом роста сентября в 3,2%. В 2026 году прогнозируется рост также на 3,3%. В 2023 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,2%.
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оэср, ввп, прогноз
Экономика, ОЭСР, ВВП, прогноз
12:14 04.12.2024 (обновлено: 12:18 04.12.2024)
 
ОЭСР повысила прогноз по росту мирового ВВП

ОЭСР повысила прогноз по росту мирового ВВП в 2025 году до 3,3%

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - ожидает роста на 3,2%, как и в сентябре, следует из декабрьского экономического доклада организации.
В 2025 году ожидается рост мирового ВВП на 3,3% по сравнению с прогнозом роста сентября в 3,2%. В 2026 году прогнозируется рост также на 3,3%. В 2023 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,2%.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
ВВП России в октябре вырос на 3,2 процента
27 ноября, 19:32
 
ЭкономикаОЭСРВВПпрогноз
 
 
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