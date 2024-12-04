https://1prime.ru/20241204/zakharova-853330745.html
Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей ОБСЕ
Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей ОБСЕ - 04.12.2024, ПРАЙМ
Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей ОБСЕ
Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали уже выданную Мальтой визу перед встречей глав МИД стран ОБСЕ. Об этом сообщили в российском... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T18:11+0300
2024-12-04T18:11+0300
2024-12-04T18:11+0300
политика
россия
мальта
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали уже выданную Мальтой визу перед встречей глав МИД стран ОБСЕ. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Отмечается, что беспрецедентным случаем невыдачи виз членам российской делегации стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы Марии Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств". В ведомстве добавили, что нынешний кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда стран Запада, использующих данную площадку в собственных интересах. "В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД также заявили, что несомненную пользу организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС, СНГ, работающих на принципиально новых условиях. Кроме того, отмечается, что на полях СМИД в Валлетте планируются двусторонние встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ряда государств.
https://1prime.ru/20241204/zakharova-853319308.html
мальта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_19eb00df0cd885d127c3f82221ac255a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мальта, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МАЛЬТА, Мария Захарова
Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей ОБСЕ
МИД: Захаровой аннулировали выданную ранее Мальтой визу накануне встречи ОБСЕ
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали уже выданную Мальтой визу перед встречей глав МИД стран ОБСЕ. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
Отмечается, что беспрецедентным случаем невыдачи виз членам российской делегации стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы Марии Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств".
В ведомстве добавили, что нынешний кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда стран Запада, использующих данную площадку в собственных интересах.
"В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД также заявили, что несомненную пользу организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС, СНГ, работающих на принципиально новых условиях.
Кроме того, отмечается, что на полях СМИД в Валлетте планируются двусторонние встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ряда государств.
Захарова прокомментировала план Келлога по Украине