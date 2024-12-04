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Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей ОБСЕ - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей ОБСЕ
Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей ОБСЕ - 04.12.2024, ПРАЙМ
Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей ОБСЕ
Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали уже выданную Мальтой визу перед встречей глав МИД стран ОБСЕ. Об этом сообщили в российском... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T18:11+0300
2024-12-04T18:11+0300
политика
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали уже выданную Мальтой визу перед встречей глав МИД стран ОБСЕ. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Отмечается, что беспрецедентным случаем невыдачи виз членам российской делегации стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы Марии Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств". В ведомстве добавили, что нынешний кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда стран Запада, использующих данную площадку в собственных интересах. "В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД также заявили, что несомненную пользу организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС, СНГ, работающих на принципиально новых условиях. Кроме того, отмечается, что на полях СМИД в Валлетте планируются двусторонние встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ряда государств.
https://1prime.ru/20241204/zakharova-853319308.html
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россия, мальта, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МАЛЬТА, Мария Захарова
18:11 04.12.2024
 
Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей ОБСЕ

МИД: Захаровой аннулировали выданную ранее Мальтой визу накануне встречи ОБСЕ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали уже выданную Мальтой визу перед встречей глав МИД стран ОБСЕ. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
Отмечается, что беспрецедентным случаем невыдачи виз членам российской делегации стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы Марии Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств".
В ведомстве добавили, что нынешний кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда стран Запада, использующих данную площадку в собственных интересах.
"В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД также заявили, что несомненную пользу организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС, СНГ, работающих на принципиально новых условиях.
Кроме того, отмечается, что на полях СМИД в Валлетте планируются двусторонние встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ряда государств.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
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ПолитикаРОССИЯМАЛЬТАМария Захарова
 
 
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