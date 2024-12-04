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В ГД внесли проект о запрете автофиксации согласия на дополнительные услуги

В ГД внесли проект о запрете автофиксации согласия на дополнительные услуги - 04.12.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о запрете автофиксации согласия на дополнительные услуги

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который запрещает продавцам автоматически фиксировать согласие потребителя на приобретение дополнительных... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T18:13+0300

2024-12-04T18:13+0300

2024-12-04T18:13+0300

россия

госдума

законопроект

потребители

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который запрещает продавцам автоматически фиксировать согласие потребителя на приобретение дополнительных товаров или услуг, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ вводит с 1 сентября 2025 года запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг), в том числе путем проставления продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) автоматических отметок о согласии с их приобретением (оказанием, выполнением). При этом потребитель будет вправе отказаться от оплаты таких навязанных ему дополнительных товаров (работ, услуг), а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона "О защите прав потребителей". Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в среду на заседании кабмина говорил, что данные изменения позволят "усилить защиту прав наших потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые избегают подобных уловок в своей деятельности". При этом он обратил внимание, что люди обращаются в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение своих прав. Например, при продаже билетов на самолёт или на поезд, когда добавляют ещё и согласие на заключение договора добровольного страхования. С подобной практикой сталкиваются также и жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг, и посетители многих автосалонов при приобретении автомобиля. Также порой пытаются оказать положенные по полису обязательного медицинского страхования услуги платно, заметил премьер. Причём, по его словам, такая тактика навязывания чётко выстроена, и человек даже не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать. При попытке отклонить это предложение грозят отказом в заключении договора, не дают обещанную скидку и даже готовы взыскать убытки или какие‑то неустойки, штрафы, рассказал Мишустин. Поэтому правительством были подготовлены изменения, согласно которым на получение дополнительных товаров, работ или услуг покупатель должен дать согласие в письменной форме, автоматические отметки им не являются.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, законопроект, потребители