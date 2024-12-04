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"Зеленский боится": на Украине ответили на слова Карлсона из Москвы
"Зеленский боится": на Украине ответили на слова Карлсона из Москвы - 04.12.2024, ПРАЙМ
"Зеленский боится": на Украине ответили на слова Карлсона из Москвы
Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет говорить с американским журналистом Такером Карлсоном, так как не видит в этом никакой выгоды для себя. Об... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T09:52+0300
2024-12-04T09:52+0300
2024-12-04T09:52+0300
политика
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет говорить с американским журналистом Такером Карлсоном, так как не видит в этом никакой выгоды для себя. Об этом в социальной сети Х написала украинская журналистка Диана Панченко."Зеленский рад, что интервью с Вами не будет. Потому что он боится говорить о мире", — заметила журналистка в ответ на пост Карлсона, где тот анонсировал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.Ранее Карлсон заявил, что посольство США в Киеве не разрешило Зеленскому дать ему интервью, в то время как разрешило ему говорить с CNN.Ранее сообщалось, что американский журналист вернулся в Москву для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которое будет опубликовано в ближайшее время. Анонс интервью уже набрал четыре миллиона просмотров в социальной сети X.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Зеленский боится": на Украине ответили на слова Карлсона из Москвы
Украинская журналистка Панченко: Зеленский боится давать интервью Карлсону
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет говорить с американским журналистом Такером Карлсоном, так как не видит в этом никакой выгоды для себя. Об этом в социальной сети Х написала
украинская журналистка Диана Панченко.
"Зеленский рад, что интервью с Вами не будет. Потому что он боится говорить о мире", — заметила журналистка в ответ на пост Карлсона, где тот анонсировал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Ранее Карлсон заявил, что посольство США в Киеве не разрешило Зеленскому дать ему интервью, в то время как разрешило ему говорить с CNN.
Ранее сообщалось, что американский журналист вернулся в Москву для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которое будет опубликовано в ближайшее время. Анонс интервью уже набрал четыре миллиона просмотров в социальной сети X.
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