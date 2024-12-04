https://1prime.ru/20241204/zelenskiy-853310235.html

"Новая реальность". В США раскрыли, на что решился Зеленский

"Новая реальность". В США раскрыли, на что решился Зеленский - 04.12.2024, ПРАЙМ

"Новая реальность". В США раскрыли, на что решился Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на уступки в конфликте из-за продвижения ВС России, говорится в материале американского издания Responsible | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:26+0300

2024-12-04T10:26+0300

2024-12-04T10:26+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на уступки в конфликте из-за продвижения ВС России, говорится в материале американского издания Responsible Statecraft.Согласно публикации, некоторое время назад Зеленский утверждал, что Украина ни за что не уступит России свои территории."По мере того, как российские войска прорывают сильно укрепленную украинскую оборону в ходе своего все более стремительного марша на Запад, рушащиеся украинские рубежи, возможно, приводят к тому, что в Киеве зарождается новая реальность ", — заметили авторы материала.В издании заключили, что такого рода уступки могут считаться указанием на то, что Киев готов обсуждать условия мирного урегулирования.В то же время президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня возможно только при выполнении Украиной приемлемых для Москвы условий.

https://1prime.ru/20241203/zelenskiy-853290997.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, владимир зеленский