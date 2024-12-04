https://1prime.ru/20241204/zelenskiy-853310235.html
"Новая реальность". В США раскрыли, на что решился Зеленский
"Новая реальность". В США раскрыли, на что решился Зеленский - 04.12.2024, ПРАЙМ
"Новая реальность". В США раскрыли, на что решился Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на уступки в конфликте из-за продвижения ВС России, говорится в материале американского издания Responsible | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:26+0300
2024-12-04T10:26+0300
2024-12-04T10:26+0300
политика
сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на уступки в конфликте из-за продвижения ВС России, говорится в материале американского издания Responsible Statecraft.Согласно публикации, некоторое время назад Зеленский утверждал, что Украина ни за что не уступит России свои территории."По мере того, как российские войска прорывают сильно укрепленную украинскую оборону в ходе своего все более стремительного марша на Запад, рушащиеся украинские рубежи, возможно, приводят к тому, что в Киеве зарождается новая реальность ", — заметили авторы материала.В издании заключили, что такого рода уступки могут считаться указанием на то, что Киев готов обсуждать условия мирного урегулирования.В то же время президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня возможно только при выполнении Украиной приемлемых для Москвы условий.
https://1prime.ru/20241203/zelenskiy-853290997.html
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Новая реальность". В США раскрыли, на что решился Зеленский
RS: продвижение ВС России серьезно повлияло на Владимира Зеленского
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на уступки в конфликте из-за продвижения ВС России, говорится в материале американского издания Responsible Statecraft.
Согласно публикации, некоторое время назад Зеленский утверждал, что Украина ни за что не уступит России свои территории.
"По мере того, как российские войска прорывают сильно укрепленную украинскую оборону в ходе своего все более стремительного марша на Запад, рушащиеся украинские рубежи, возможно, приводят к тому, что в Киеве зарождается новая реальность ", — заметили авторы материала.
В издании заключили, что такого рода уступки могут считаться указанием на то, что Киев готов обсуждать условия мирного урегулирования.
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня возможно только при выполнении Украиной приемлемых для Москвы условий.
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