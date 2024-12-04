https://1prime.ru/20241204/zelenskiy-853337655.html
Зеленский сообщил о подготовке санкций против Грузии
Зеленский сообщил о подготовке санкций против Грузии - 04.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский сообщил о подготовке санкций против Грузии
Отменивший в мае выборы на Украине Владимир Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Он также заявил, что Киев намерен вмешаться в... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T22:37+0300
2024-12-04T22:37+0300
2024-12-04T22:54+0300
политика
украина
грузия
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Отменивший в мае выборы на Украине Владимир Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Он также заявил, что Киев намерен вмешаться в ситуацию в данной стране. По его словам, на Украине готовят юридическую реакцию и работают с европейцами и другими партнерами относительно конкретных действий в отношении грузинских властей. "Я поручил подготовить соответствующие санкции, решения", — сказал Зеленский на видео в своем Telegram-канале. Парламентские выборы в Грузии проходили 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые получили в сумме 37,78%. При этом представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции страны глава государства должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Участники протестов используют петарды, камни, бутылки. Также сообщалось о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.
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украина, грузия, владимир зеленский, саломе зурабишвили
Политика, УКРАИНА, ГРУЗИЯ, Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили
Зеленский сообщил о подготовке санкций против Грузии
Зеленский заявил, что Киев готовит санкции против грузинских властей
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Отменивший в мае выборы на Украине Владимир Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Он также заявил, что Киев намерен вмешаться в ситуацию в данной стране.
По его словам, на Украине готовят юридическую реакцию и работают с европейцами и другими партнерами относительно конкретных действий в отношении грузинских властей.
"Я поручил подготовить соответствующие санкции, решения", — сказал Зеленский на видео в своем Telegram-канале.
Парламентские выборы в Грузии проходили 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые получили в сумме 37,78%. При этом представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции страны глава государства должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Участники протестов используют петарды, камни, бутылки. Также сообщалось о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.
Спецназ разогнал демонстрацию сторонников оппозиции у парламента Грузии