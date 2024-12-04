https://1prime.ru/20241204/zelenskiy-853337655.html

Зеленский сообщил о подготовке санкций против Грузии

Зеленский сообщил о подготовке санкций против Грузии - 04.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский сообщил о подготовке санкций против Грузии

Отменивший в мае выборы на Украине Владимир Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Он также заявил, что Киев намерен вмешаться в... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T22:37+0300

2024-12-04T22:37+0300

2024-12-04T22:54+0300

политика

украина

грузия

владимир зеленский

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Отменивший в мае выборы на Украине Владимир Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Он также заявил, что Киев намерен вмешаться в ситуацию в данной стране. По его словам, на Украине готовят юридическую реакцию и работают с европейцами и другими партнерами относительно конкретных действий в отношении грузинских властей. "Я поручил подготовить соответствующие санкции, решения", — сказал Зеленский на видео в своем Telegram-канале. Парламентские выборы в Грузии проходили 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые получили в сумме 37,78%. При этом представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции страны глава государства должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Участники протестов используют петарды, камни, бутылки. Также сообщалось о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

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украина, грузия, владимир зеленский, саломе зурабишвили