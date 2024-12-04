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Центральные банки нарастили покупки золота до максимума в этом году - 04.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241204/zoloto-853315474.html
Центральные банки нарастили покупки золота до максимума в этом году
Центральные банки нарастили покупки золота до максимума в этом году - 04.12.2024, ПРАЙМ
Центральные банки нарастили покупки золота до максимума в этом году
Центральные банки в октябре нарастили покупки золота до максимальных в этом году 60 тонн, почти половина пришлась на индийский регулятор, говорится в сообщении... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T12:30+0300
2024-12-04T12:30+0300
экономика
золото
банки
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Центральные банки в октябре нарастили покупки золота до максимальных в этом году 60 тонн, почти половина пришлась на индийский регулятор, говорится в сообщении Всемирного совета по золоту. "Центральные банки сообщили о 60 тоннах чистых покупок в этом месяце - самый высокий объем, зарегистрированный с начала года", - сказано в сообщении. Отмечается, что крупнейшим покупателем была Индия, которая в октябре приобрела 27 тонн золота, а с начала года ее покупки достигли 77 тонн. Это в пять раз больше, чем ее покупки в прошлом году. Вторым крупнейшим покупателем золота в середине осени был ЦБ Турции: за месяц он приобрел максимальные с декабря 17 тонн этого драгоценного металла, наращивая резервы уже 17-й месяц подряд. В годовом исчислении Турция увеличила свой золотой запас на 72 тонны, что составляет около 34% от ее общих резервов. Тройку лидеров замыкает Нацбанк Польши, который наращивает резервы уже семь месяцев подряд - в октябре на 8 тонн. С начала года польский золотой запас вырос на 69 тонн, что составляет 17% от ее общих резервов. Казахстан приобрел в середине осени 5 тонн золота, Чехия и Киргизия - по 2 тонны, Гана - 1 тонну. "Спрос со стороны центральных банков остается устойчивым. Хотя рост цен на золото, по-видимому, сдерживал некоторые покупки и подталкивал к тактическим продажам в последние месяцы, восстановление активности в октябре сигнализирует о сохраняющемся интересе центральных банков к накоплению золота в своих резервных портфелях. Это подтверждает роль золота как стратегического актива для центральных банков в управлении рисками и диверсификации резервов", - прокомментировали аналитики.
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золото, банки
Экономика, золото, Банки
12:30 04.12.2024
 
Центральные банки нарастили покупки золота до максимума в этом году

Центральные банки в октябре нарастили покупки золота до максимума в этом году

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Центральные банки в октябре нарастили покупки золота до максимальных в этом году 60 тонн, почти половина пришлась на индийский регулятор, говорится в сообщении Всемирного совета по золоту.
"Центральные банки сообщили о 60 тоннах чистых покупок в этом месяце - самый высокий объем, зарегистрированный с начала года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что крупнейшим покупателем была Индия, которая в октябре приобрела 27 тонн золота, а с начала года ее покупки достигли 77 тонн. Это в пять раз больше, чем ее покупки в прошлом году.
Вторым крупнейшим покупателем золота в середине осени был ЦБ Турции: за месяц он приобрел максимальные с декабря 17 тонн этого драгоценного металла, наращивая резервы уже 17-й месяц подряд. В годовом исчислении Турция увеличила свой золотой запас на 72 тонны, что составляет около 34% от ее общих резервов.
Тройку лидеров замыкает Нацбанк Польши, который наращивает резервы уже семь месяцев подряд - в октябре на 8 тонн. С начала года польский золотой запас вырос на 69 тонн, что составляет 17% от ее общих резервов. Казахстан приобрел в середине осени 5 тонн золота, Чехия и Киргизия - по 2 тонны, Гана - 1 тонну.
"Спрос со стороны центральных банков остается устойчивым. Хотя рост цен на золото, по-видимому, сдерживал некоторые покупки и подталкивал к тактическим продажам в последние месяцы, восстановление активности в октябре сигнализирует о сохраняющемся интересе центральных банков к накоплению золота в своих резервных портфелях. Это подтверждает роль золота как стратегического актива для центральных банков в управлении рисками и диверсификации резервов", - прокомментировали аналитики.
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