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Цена на золото перешла к росту после выхода американской макростатистики

Цена на золото перешла к росту после выхода американской макростатистики - 04.12.2024, ПРАЙМ

Цена на золото перешла к росту после выхода американской макростатистики

Стоимость золота вышла в плюс в среду вечером после публикации статистики по США, свидетельствуют данные торгов. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:10+0300

2024-12-04T19:10+0300

2024-12-04T19:10+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота вышла в плюс в среду вечером после публикации статистики по США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.58 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,99 доллара, или на 0,41%, до 2 678,99 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики драгоценный металл дешевел. Мартовский фьючерс на серебро на 18.58 мск дорожал на 1,58%, до 31,988 доллара за унцию. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре увеличилось на 146 тысяч, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 150 тысяч. Кроме того, согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре сократился сильнее прогноза - до 52,1% с уровня октября в 56%. Позднее в среду ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сигналы по дальнейшим действиям регулятора.

https://1prime.ru/20241204/zoloto-853315474.html

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comex, биржевые цены на золото, биржевые торги