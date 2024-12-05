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Аэропорт в Хабаровском крае закрыт из-за расчистки ВПП от снега
Аэропорт в Хабаровском крае закрыт из-за расчистки ВПП от снега - 05.12.2024, ПРАЙМ
Аэропорт в Хабаровском крае закрыт из-за расчистки ВПП от снега
Аэропорт Чумикана в Хабаровском крае временно закрыт до вечера четверга из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T03:13+0300
2024-12-05T03:13+0300
2024-12-05T03:13+0300
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ХАБАРОВСК, 5 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Чумикана в Хабаровском крае временно закрыт до вечера четверга из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
"Аэропорт Чумикана сегодня закрыт с 09.00 (2.00 мск) по 17.00 (10.00 мск) на расчистку ВПП от снега. Рейсы 407 и 408 за 3 и 5 декабря по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Чумикан и в обратном направлении перенесены на 6 декабря в связи с расчисткой аэродрома от снега", - говорится в сообщении.
Аэропорт Хабаровска в штатном режиме отправляет и принимает рейсы, сообщает воздушный узел.
По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", проезд по региональным и федеральным дорогам края обеспечен.
По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в Аяно-Майском и Охотском районах, в остальных районах края без осадков.
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Аэропорт в Хабаровском крае закрыт из-за расчистки ВПП от снега
Аэропорт Чумикана в Хабаровском крае временно закрыт из-за расчистки ВПП от снега
ХАБАРОВСК, 5 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Чумикана в Хабаровском крае временно закрыт до вечера четверга из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
"Аэропорт Чумикана сегодня закрыт с 09.00 (2.00 мск) по 17.00 (10.00 мск) на расчистку ВПП от снега. Рейсы 407 и 408 за 3 и 5 декабря по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Чумикан и в обратном направлении перенесены на 6 декабря в связи с расчисткой аэродрома от снега", - говорится в сообщении.
Аэропорт Хабаровска в штатном режиме отправляет и принимает рейсы, сообщает воздушный узел.
По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", проезд по региональным и федеральным дорогам края обеспечен.
По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в Аяно-Майском и Охотском районах, в остальных районах края без осадков.