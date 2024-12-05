https://1prime.ru/20241205/aeroport-853339212.html

Аэропорт в Хабаровском крае закрыт из-за расчистки ВПП от снега

Аэропорт в Хабаровском крае закрыт из-за расчистки ВПП от снега - 05.12.2024, ПРАЙМ

Аэропорт в Хабаровском крае закрыт из-за расчистки ВПП от снега

Аэропорт Чумикана в Хабаровском крае временно закрыт до вечера четверга из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T03:13+0300

2024-12-05T03:13+0300

2024-12-05T03:13+0300

бизнес

экономика

хабаровск

хабаровск

хабаровский край

хабаровские авиалинии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853339212.jpg?1733357624

ХАБАРОВСК, 5 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Чумикана в Хабаровском крае временно закрыт до вечера четверга из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". "Аэропорт Чумикана сегодня закрыт с 09.00 (2.00 мск) по 17.00 (10.00 мск) на расчистку ВПП от снега. Рейсы 407 и 408 за 3 и 5 декабря по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Чумикан и в обратном направлении перенесены на 6 декабря в связи с расчисткой аэродрома от снега", - говорится в сообщении. Аэропорт Хабаровска в штатном режиме отправляет и принимает рейсы, сообщает воздушный узел. По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", проезд по региональным и федеральным дорогам края обеспечен. По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в Аяно-Майском и Охотском районах, в остальных районах края без осадков.

хабаровск

хабаровск

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, хабаровск, хабаровск, хабаровский край, хабаровские авиалинии