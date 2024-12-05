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Силуанов рассказал, как Россия поступает с доходами от западных активов

Силуанов рассказал, как Россия поступает с доходами от западных активов - 05.12.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, как Россия поступает с доходами от западных активов

Москва поступает с доходами от активов стран Запада также, как он поступают в отношении доходов от замороженных российских активов. Вместе с тем Россия... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T21:15+0300

2024-12-05T21:15+0300

2024-12-05T21:47+0300

экономика

россия

замороженные российские активы

антон силуанов

минфин рф

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Москва поступает с доходами от активов стран Запада также, как он поступают в отношении доходов от замороженных российских активов. Вместе с тем Россия использует их на развитие и поддержку субъектов РФ. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии, который был опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны "Большой семерки" завершают работу по передаче Киеву 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств. По словам Блинкена, деньги начнут поступать в ближайшее время, а Вашингтон ключевым образом сконцентрируется на нескольких важных элементах: финансах, ресурсах и обеспечении экономики и обороны Украины. "Мы тоже так же делаем и точно так же используем эти деньги, только используем эти деньги на развитие, поддержку регионов", — сказал Силуанов. Он напомнил, что вчера президент России Владимир Путин говорил о том, что "пока они не дошли до основного объема золотовалютных резервов, но проценты от использования начали". Эти деньги как раз и являются процентами, пояснил министр. Накануне Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" заявил, что США и страны ЕС заблокировали, но пока не украли золотовалютные резервы РФ.

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россия, замороженные российские активы, антон силуанов, минфин рф