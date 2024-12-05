https://1prime.ru/20241205/alkogol-853353735.html

Франция нарастила поставки алкоголя в США на фоне угроз Трампа, пишут СМИ

Франция нарастила поставки алкоголя в США на фоне угроз Трампа, пишут СМИ - 05.12.2024, ПРАЙМ

Франция нарастила поставки алкоголя в США на фоне угроз Трампа, пишут СМИ

Французские производители коньяка и шампанского Hennessy и Moët & Chandon стремятся увеличить экспорт своей продукции в США на фоне угроз победившего на выборах | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T13:42+0300

2024-12-05T13:42+0300

2024-12-05T13:45+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Французские производители коньяка и шампанского Hennessy и Moët & Chandon стремятся увеличить экспорт своей продукции в США на фоне угроз победившего на выборах президента страны Дональда Трампа повысить пошлины на импортные товары, передает агентство Bloomberg. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. "Коньячный бренд Hennessy компании LVMH увеличил поставки в США после победы Трампа в прошлом месяце, а ее марка Moët & Chandon входит в число производителей шампанского, которые намерены сделать то же самое", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники, близкие к алкогольной индустрии. Согласно источникам, увеличение экспорта алкоголя в США является незначительным, однако оно даст производителям "несколько месяцев передышки". По словам одного из собеседников агентства, бренд Hennessy увеличил поставки своей продукции примерно на 10% в год. При этом, по данным некоторых источников, производители коньяка направляют в США продукцию, которая "в ином случае" предназначалась бы для китайского рынка. Как отмечает агентство, США являются крупнейшим рынком для экспорта шампанского и коньяка. В частности, по данным комитета вин Шампани, в 2023 году в США было поставлено шампанского на сумму 853 миллиона долларов. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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франция, сша, дональд трамп