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Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов

Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов - 05.12.2024, ПРАЙМ

Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов

Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T10:54+0300

2024-12-05T10:54+0300

2024-12-05T10:59+0300

энергетика

россия

игорь сечин

арктика

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин."В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира. Напомню, что сегодня в Арктике содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. При этом в российской Арктике сосредоточены 80% всех запасов арктических нефти и газа", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

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арктика

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россия, игорь сечин, арктика