https://1prime.ru/20241205/arktika-853347968.html
Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов
Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов - 05.12.2024, ПРАЙМ
Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов
Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:54+0300
2024-12-05T10:54+0300
2024-12-05T10:59+0300
энергетика
россия
игорь сечин
арктика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/08/849003643_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_ff6cb4f3716375699af856e02bbf98b6.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин."В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира. Напомню, что сегодня в Арктике содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. При этом в российской Арктике сосредоточены 80% всех запасов арктических нефти и газа", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
https://1prime.ru/20241120/liderstvo-852955944.html
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/08/849003643_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_698e17d604f796b8cfae1c0ffe08a712.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь сечин, арктика
Энергетика, РОССИЯ, Игорь Сечин, АРКТИКА
Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов
Сечин: Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира. Напомню, что сегодня в Арктике содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. При этом в российской Арктике сосредоточены 80% всех запасов арктических нефти и газа", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Мишустин рассказал о мерах, которые упрочат лидерство России в Арктике