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Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов
Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов - 05.12.2024, ПРАЙМ
Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов
Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:54+0300
2024-12-05T10:59+0300
энергетика
россия
игорь сечин
арктика
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин."В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира. Напомню, что сегодня в Арктике содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. При этом в российской Арктике сосредоточены 80% всех запасов арктических нефти и газа", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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россия, игорь сечин, арктика
Энергетика, РОССИЯ, Игорь Сечин, АРКТИКА
10:54 05.12.2024 (обновлено: 10:59 05.12.2024)
 
Глава "Роснефти" назвал Арктику кладовой энергоресурсов

Сечин: Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира. Напомню, что сегодня в Арктике содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. При этом в российской Арктике сосредоточены 80% всех запасов арктических нефти и газа", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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ЭнергетикаРОССИЯИгорь СечинАРКТИКА
 
 
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