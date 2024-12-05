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В Пентагоне раскрыли, какое значение для США имеет Арктика - 05.12.2024, ПРАЙМ
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В Пентагоне раскрыли, какое значение для США имеет Арктика
В Пентагоне раскрыли, какое значение для США имеет Арктика - 05.12.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне раскрыли, какое значение для США имеет Арктика
Арктика имеет крайне важное геостратегическое значение для США. Они рассматривают этот регион как место для "проецирования силы", заявила заместитель помощника... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T18:21+0300
2024-12-05T18:23+0300
арктика
сша
аляска
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ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. Арктика имеет крайне важное геостратегическое значение для США. Они рассматривают этот регион как место для "проецирования силы", заявила заместитель помощника министра обороны США по Арктике и глобальной устойчивости Айрис Фергюсон. "Если смотреть на долгосрочную перспективу, то Арктика имеет невероятно важное геостратегическое значение. Думаю, что именно поэтому мы видим намерения формировать некоторую структуру управления (в регионе - ред.)", - сообщила она, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS). По ее словам, власти страны также считают арктический регион "ключевым местом для проецирования силы". На Аляске планируется разместить значимую военную инфраструктуру, добавила чиновница. Это позволит Пентагону быстрее развертывать военные ресурсы в Индо-Тихоокеанском регионе, чем с Гавайев. При этом США считают Арктику важной и для России, а также видят интерес к региону со стороны Китая, добавила Фергюсон.После вступления в НАТО Финляндии и Швеции альянс начал еще пристальнее следить за регионом, разрабатывая планы различных операций и средств, необходимых для присутствия в Арктике. "Честно говоря, я отмечаю растущий уровень фокуса в НАТО", - подчеркнула Фергюсон.
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арктика, сша, аляска, пентагон
АРКТИКА, США, Аляска, Пентагон
18:21 05.12.2024 (обновлено: 18:23 05.12.2024)
 
В Пентагоне раскрыли, какое значение для США имеет Арктика

Пентагон: Арктика имеет невероятно важное геостратегическое значение для США

© РИА Новости . Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкПолярное сияние
Полярное сияние - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Юлий Ахромеев
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ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. Арктика имеет крайне важное геостратегическое значение для США. Они рассматривают этот регион как место для "проецирования силы", заявила заместитель помощника министра обороны США по Арктике и глобальной устойчивости Айрис Фергюсон.
"Если смотреть на долгосрочную перспективу, то Арктика имеет невероятно важное геостратегическое значение. Думаю, что именно поэтому мы видим намерения формировать некоторую структуру управления (в регионе - ред.)", - сообщила она, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
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По ее словам, власти страны также считают арктический регион "ключевым местом для проецирования силы". На Аляске планируется разместить значимую военную инфраструктуру, добавила чиновница. Это позволит Пентагону быстрее развертывать военные ресурсы в Индо-Тихоокеанском регионе, чем с Гавайев.
При этом США считают Арктику важной и для России, а также видят интерес к региону со стороны Китая, добавила Фергюсон.
После вступления в НАТО Финляндии и Швеции альянс начал еще пристальнее следить за регионом, разрабатывая планы различных операций и средств, необходимых для присутствия в Арктике. "Честно говоря, я отмечаю растущий уровень фокуса в НАТО", - подчеркнула Фергюсон.
 
АРКТИКАСШААляскаПентагон
 
 
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