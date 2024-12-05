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ЦБ скорректировал прогноз прибыли банков на 2024 год
ЦБ скорректировал прогноз прибыли банков на 2024 год - 05.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ скорректировал прогноз прибыли банков на 2024 год
Банк России сохранил прогноз верхней границы роста прибыли банков в 2024 году, ожидает ее на уровне 3,8 триллиона рублей, но повысил ожидания по нижней границе... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T19:20+0300
2024-12-05T19:20+0300
2024-12-05T19:20+0300
банк россии
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз верхней границы роста прибыли банков в 2024 году, ожидает ее на уровне 3,8 триллиона рублей, но повысил ожидания по нижней границе с 3,3 до 3,5 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора. "С учетом низких отчислений в резервы и устойчивой маржи банки по итогам 2024 года могут заработать 3,5–3,8 триллиона рублей, не включая прочий совокупный убыток", - сообщил регулятор. Согласно представленному в документе графику, ЦБ сохранил прогноз по прибыли сектора на 2025 год на уровне 2,7-3,2 триллиона рублей. "Полагаем, что прибыль сектора в следующем году может оказаться ниже уровней 2023-2024 годов под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи", - отмечает ЦБ. Регулятор уже несколько раз повышал прогноз по финансовому результату банковского сектора на этот год - если еще год назад его ожидания были на уровне 1,8-2,3 триллиона рублей, то по итогам первого квартала они были на уровне 3,1-3,6 триллиона, а второго - 3,3-3,8 триллиона рублей. Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей годом ранее. До этого рекордный финансовый результат кредитные организации РФ получили в 2021 году - на уровне 2,363 триллиона рублей. За девять месяцев этого года банки заработали 2,7 триллиона рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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россия, банки, прибыль
Банк России, РОССИЯ, Банки, прибыль
ЦБ скорректировал прогноз прибыли банков на 2024 год
ЦБ: прибыль банков в 2024 году составит 3,3-3,8 трлн руб, а не 3,5-3,8 трлн руб
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз верхней границы роста прибыли банков в 2024 году, ожидает ее на уровне 3,8 триллиона рублей, но повысил ожидания по нижней границе с 3,3 до 3,5 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора.
"С учетом низких отчислений в резервы и устойчивой маржи банки по итогам 2024 года могут заработать 3,5–3,8 триллиона рублей, не включая прочий совокупный убыток", - сообщил регулятор.
Согласно представленному в документе графику, ЦБ сохранил прогноз по прибыли сектора на 2025 год на уровне 2,7-3,2 триллиона рублей.
"Полагаем, что прибыль сектора в следующем году может оказаться ниже уровней 2023-2024 годов под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи", - отмечает ЦБ.
Регулятор уже несколько раз повышал прогноз по финансовому результату банковского сектора на этот год - если еще год назад его ожидания были на уровне 1,8-2,3 триллиона рублей, то по итогам первого квартала они были на уровне 3,1-3,6 триллиона, а второго - 3,3-3,8 триллиона рублей.
Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей годом ранее. До этого рекордный финансовый результат кредитные организации РФ получили в 2021 году - на уровне 2,363 триллиона рублей. За девять месяцев этого года банки заработали 2,7 триллиона рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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