https://1prime.ru/20241205/banki-853368883.html

ЦБ скорректировал прогноз прибыли банков на 2024 год

ЦБ скорректировал прогноз прибыли банков на 2024 год - 05.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ скорректировал прогноз прибыли банков на 2024 год

Банк России сохранил прогноз верхней границы роста прибыли банков в 2024 году, ожидает ее на уровне 3,8 триллиона рублей, но повысил ожидания по нижней границе... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T19:20+0300

2024-12-05T19:20+0300

2024-12-05T19:20+0300

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прибыль

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз верхней границы роста прибыли банков в 2024 году, ожидает ее на уровне 3,8 триллиона рублей, но повысил ожидания по нижней границе с 3,3 до 3,5 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора. "С учетом низких отчислений в резервы и устойчивой маржи банки по итогам 2024 года могут заработать 3,5–3,8 триллиона рублей, не включая прочий совокупный убыток", - сообщил регулятор. Согласно представленному в документе графику, ЦБ сохранил прогноз по прибыли сектора на 2025 год на уровне 2,7-3,2 триллиона рублей. "Полагаем, что прибыль сектора в следующем году может оказаться ниже уровней 2023-2024 годов под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи", - отмечает ЦБ. Регулятор уже несколько раз повышал прогноз по финансовому результату банковского сектора на этот год - если еще год назад его ожидания были на уровне 1,8-2,3 триллиона рублей, то по итогам первого квартала они были на уровне 3,1-3,6 триллиона, а второго - 3,3-3,8 триллиона рублей. Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей годом ранее. До этого рекордный финансовый результат кредитные организации РФ получили в 2021 году - на уровне 2,363 триллиона рублей. За девять месяцев этого года банки заработали 2,7 триллиона рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://1prime.ru/20241205/tsb-853368759.html

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россия, банки, прибыль