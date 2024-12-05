Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241205/bilet-853366006.html
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет - 05.12.2024, ПРАЙМ
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет
Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса РФ. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T17:40+0300
2024-12-05T17:40+0300
россия
авиабилеты
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:187:1857:1232_1920x0_80_0_0_4c576e50d0d252967dc5bd3a7f5903ca.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса РФ. Сейчас, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. "Со следующего года такой "опции" не будет - обратный билет будет сохранен за пассажиром", - сообщает Минтранс. Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика. "Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", - добавляет Минтранс. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года, сказано в документе.
https://1prime.ru/20240925/mintrans-851769776.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:0:1651:1238_1920x0_80_0_0_548fd6e03cb2888c3bfd4c78497f9e9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авиабилеты
РОССИЯ, авиабилеты
17:40 05.12.2024
 
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет

Минтранс: опоздавшие на авиарейс с 1 сентября смогут использовать обратный билет

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса РФ.
Сейчас, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.
"Со следующего года такой "опции" не будет - обратный билет будет сохранен за пассажиром", - сообщает Минтранс.
Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика.
"Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", - добавляет Минтранс.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года, сказано в документе.
%Концепт высокоскоростного поезда для России
В Минтрансе назвали ожидаемую цену билета на ВСМ Москва — Петербург
25 сентября, 13:22
 
РОССИЯавиабилеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала