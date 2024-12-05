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Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет - 05.12.2024, ПРАЙМ
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет
Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса РФ. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T17:40+0300
2024-12-05T17:40+0300
2024-12-05T17:40+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса РФ. Сейчас, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. "Со следующего года такой "опции" не будет - обратный билет будет сохранен за пассажиром", - сообщает Минтранс. Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика. "Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", - добавляет Минтранс. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года, сказано в документе.
https://1prime.ru/20240925/mintrans-851769776.html
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россия, авиабилеты
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет
Минтранс: опоздавшие на авиарейс с 1 сентября смогут использовать обратный билет
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса РФ.
Сейчас, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.
"Со следующего года такой "опции" не будет - обратный билет будет сохранен за пассажиром", - сообщает Минтранс.
Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика.
"Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", - добавляет Минтранс.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года, сказано в документе.
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