У биткоина и рубля новые рекорды и диапазоны

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В среду, 4 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,77%, до 105,31 руб., евро/рубль - на 0,83%, до 110,61 руб., юань/рубль - на 0,62%, до 14,33 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 5 декабря: доллар - 104,2361 руб., евро - 110,2041 руб. В начале основной сессии курс доллара снижался до 102,92 руб. Подумал, вот оно счастье, рубль начал укрепляться, импортные товары станут дешевле, но оказалась бычья ловушка и получение опыта. Рост индекса доллара и падение цен на нефть оказали давление на национальную валюту. А поскольку рубль укреплялся три дня, то кто-то решил прикрыть короткие позиции по доллару, пока проходил форум "Россия зовет!". На форуме президент Владимир Путин фактически намекнул на сложный баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Президент предложил механизм "солидарной работы" без смешивания функций. Это означает, что ЦБ продолжит антиинфляционную политику, а правительство будет заниматься стимулированием экономики. Самое интересное в его предложениях - готовая модель координации без потери независимости регулятора. Он фактически создает площадку для диалога, где каждый игрок сохраняет свои инструменты, но работает в общей связке. При этом президент не скрывает, что текущая ситуация далека от идеала. Инфляция "гуляет", ставки душат бизнес, а достижение заветных 4% откладывается. Но системный подход, который он пропагандирует, может стать реальным антикризисным механизмом. Президент намекает на необходимость "тонкой настройки" финансово-кредитной политики, что может означать скорые изменения в экономическом курсе. Цена на сырую нефть марки Brent продолжают испытывать давление. Стоимость нефти снизилась на 1,78%, до $72,34 за баррель. Нисходящий потенциал ограничен в преддверии встречи ОПЕК+, которая состоится сегодня. Картель может отложить планы по увеличению производства как минимум до второго квартала 2025 года на фоне опасений относительно замедления спроса на нефть, особенно со стороны Китая – крупнейшего импортера в мире. Официальные данные Управления энергетической информации США (EIA) показали значительное сокращение нефтяных запасов – на 5,07 млн баррелей в последнюю неделю ноября. Трейдеры ожидают выхода отчета по занятости США (NFP), который может оказать существенное влияние на ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы и курса доллара. На дневном таймфрейме сформировался симметричный треугольник (предвестник падения). На данном этапе формирования он указывает на прорыв к уровню $68 за баррель. Если до 12 декабря цена не снизится, тогда он трансформируется в бычью модель с целью в районе 77,50. Что касается доллара США к рублю, то я бы следил за уровнем 105,70. Он является сопротивлением и неким разграничением для спекулянтов. Если курс доллара закрывается выше него, то это станет техническим сигналом торговать против рубля и зарабатывать на его ослаблении. Точка баланса на часовом графике - 107,35 руб. Индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2485,62 п., индекс РТС - на 751,20 п. Что и следовало ожидать. При высоких ставках и ожиданиях ее повышения до 23% многие инвесторы использовали отскок для продажи акций и закрытия длинных позиций. Ожидаю падения до 2425 п. Если быстро падать будет, то основная цель - 2350 п. В среду пара BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал на 2,86%, до $98 587. В пятницу на торгах в Азии наконец-то был пробит психологический уровень $100 000, который очень долго ждали. Теперь биткоин перешел на новый ценовой уровень со шкалой $100 000 - 200 000, а рубль в диапазон 100-200 рублей за один доллар. Спрос на биткоин остается высоким со стороны розничных и институциональных инвесторов. На стопах по коротким позициям цена подскочила до $104 088. Текущая цена $103 226. Резкого отскока не было, значит идем на $130 тыс. Посмотрим, где закроется день.
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В среду, 4 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,77%, до 105,31 руб., евро/рубль - на 0,83%, до 110,61 руб., юань/рубль - на 0,62%, до 14,33 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 5 декабря: доллар - 104,2361 руб., евро - 110,2041 руб.
В начале основной сессии курс доллара снижался до 102,92 руб. Подумал, вот оно счастье, рубль начал укрепляться, импортные товары станут дешевле, но оказалась бычья ловушка и получение опыта. Рост индекса доллара и падение цен на нефть оказали давление на национальную валюту. А поскольку рубль укреплялся три дня, то кто-то решил прикрыть короткие позиции по доллару, пока проходил форум "Россия зовет!".
На форуме президент Владимир Путин фактически намекнул на сложный баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста.
Президент предложил механизм "солидарной работы" без смешивания функций. Это означает, что ЦБ продолжит антиинфляционную политику, а правительство будет заниматься стимулированием экономики. Самое интересное в его предложениях - готовая модель координации без потери независимости регулятора. Он фактически создает площадку для диалога, где каждый игрок сохраняет свои инструменты, но работает в общей связке.
При этом президент не скрывает, что текущая ситуация далека от идеала. Инфляция "гуляет", ставки душат бизнес, а достижение заветных 4% откладывается. Но системный подход, который он пропагандирует, может стать реальным антикризисным механизмом. Президент намекает на необходимость "тонкой настройки" финансово-кредитной политики, что может означать скорые изменения в экономическом курсе.
Цена на сырую нефть марки Brent продолжают испытывать давление. Стоимость нефти снизилась на 1,78%, до $72,34 за баррель. Нисходящий потенциал ограничен в преддверии встречи ОПЕК+, которая состоится сегодня. Картель может отложить планы по увеличению производства как минимум до второго квартала 2025 года на фоне опасений относительно замедления спроса на нефть, особенно со стороны Китая – крупнейшего импортера в мире.
Официальные данные Управления энергетической информации США (EIA) показали значительное сокращение нефтяных запасов – на 5,07 млн баррелей в последнюю неделю ноября.
Трейдеры ожидают выхода отчета по занятости США (NFP), который может оказать существенное влияние на ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы и курса доллара. На дневном таймфрейме сформировался симметричный треугольник (предвестник падения). На данном этапе формирования он указывает на прорыв к уровню $68 за баррель. Если до 12 декабря цена не снизится, тогда он трансформируется в бычью модель с целью в районе 77,50.
Что касается доллара США к рублю, то я бы следил за уровнем 105,70. Он является сопротивлением и неким разграничением для спекулянтов. Если курс доллара закрывается выше него, то это станет техническим сигналом торговать против рубля и зарабатывать на его ослаблении. Точка баланса на часовом графике - 107,35 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2485,62 п., индекс РТС - на 751,20 п. Что и следовало ожидать. При высоких ставках и ожиданиях ее повышения до 23% многие инвесторы использовали отскок для продажи акций и закрытия длинных позиций. Ожидаю падения до 2425 п. Если быстро падать будет, то основная цель - 2350 п.
В среду пара BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал на 2,86%, до $98 587. В пятницу на торгах в Азии наконец-то был пробит психологический уровень $100 000, который очень долго ждали. Теперь биткоин перешел на новый ценовой уровень со шкалой $100 000 - 200 000, а рубль в диапазон 100-200 рублей за один доллар. Спрос на биткоин остается высоким со стороны розничных и институциональных инвесторов. На стопах по коротким позициям цена подскочила до $104 088. Текущая цена $103 226. Резкого отскока не было, значит идем на $130 тыс. Посмотрим, где закроется день.
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