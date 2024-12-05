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Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом криптовалюты - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом криптовалюты
Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом криптовалюты - 05.12.2024, ПРАЙМ
Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом криптовалюты
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп в четверг поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом стоимости криптовалюты, а также приписал... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T18:45+0300
2024-12-05T18:45+0300
криптовалюта
сша
дональд трамп
биткоин
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп в четверг поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом стоимости криптовалюты, а также приписал это достижение в заслугу себе. Согласно данным торгов, биткоин в четверг обновил исторический максимум, его стоимость превысила 100 тысяч долларов. "Поздравляю, биткоинеры! $100,000!!!! Не благодарите! Вместе мы сделаем Америку снова великой!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В среду Трамп заявил о номинации Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента США Джо Байдена. В конце прошлого месяца телеканал CNN сообщал, что принадлежащая Трампу Truth Social может ввести криптовалютную платежную систему.
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сша, дональд трамп, биткоин
Криптовалюта, США, Дональд Трамп, Биткоин
18:45 05.12.2024
 
Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом криптовалюты

Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордом и приписал это в заслугу себе

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп в четверг поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом стоимости криптовалюты, а также приписал это достижение в заслугу себе.
Согласно данным торгов, биткоин в четверг обновил исторический максимум, его стоимость превысила 100 тысяч долларов.
"Поздравляю, биткоинеры! $100,000!!!! Не благодарите! Вместе мы сделаем Америку снова великой!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В среду Трамп заявил о номинации Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента США Джо Байдена.
В конце прошлого месяца телеканал CNN сообщал, что принадлежащая Трампу Truth Social может ввести криптовалютную платежную систему.
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