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Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом криптовалюты

Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом криптовалюты - 05.12.2024, ПРАЙМ

Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом криптовалюты

Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп в четверг поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом стоимости криптовалюты, а также приписал... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T18:45+0300

2024-12-05T18:45+0300

2024-12-05T18:45+0300

криптовалюта

сша

дональд трамп

биткоин

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп в четверг поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом стоимости криптовалюты, а также приписал это достижение в заслугу себе. Согласно данным торгов, биткоин в четверг обновил исторический максимум, его стоимость превысила 100 тысяч долларов. "Поздравляю, биткоинеры! $100,000!!!! Не благодарите! Вместе мы сделаем Америку снова великой!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В среду Трамп заявил о номинации Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента США Джо Байдена. В конце прошлого месяца телеканал CNN сообщал, что принадлежащая Трампу Truth Social может ввести криптовалютную платежную систему.

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сша, дональд трамп, биткоин