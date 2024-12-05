https://1prime.ru/20241205/blinken-853364686.html

В США ужаснулись словам Блинкена об Украине

В США ужаснулись словам Блинкена об Украине - 05.12.2024, ПРАЙМ

В США ужаснулись словам Блинкена об Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен превратился в "генерального секретаря войны". Такое мнение на своем YouTube-канале выразил подполковник ВС США в... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T17:08+0300

2024-12-05T17:08+0300

2024-12-05T17:08+0300

политика

украина

сша

энтони блинкен

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен превратился в "генерального секретаря войны". Такое мнение на своем YouTube-канале выразил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис."Вы слышали хоть слово о дипломатии? Вы услышали только то, что можно ожидать от генсека войны. Боеприпасы, оружие, поставки, деньги для продолжения войны", — отметил эксперт.Дэвис также считает бессмысленным обучение украинских солдат западными военными, потому что это не изменит ситуацию на поле боя и только приведет к новым потерям.По словам офицера, все, кто уверены в том, что поддерживают украинских бойцов, в действительности, "обрекают их на смерть".Россия утверждает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее упоминал, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая военнослужащих в других странах.

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украина, сша, энтони блинкен