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В США ужаснулись словам Блинкена об Украине
В США ужаснулись словам Блинкена об Украине - 05.12.2024, ПРАЙМ
В США ужаснулись словам Блинкена об Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен превратился в "генерального секретаря войны". Такое мнение на своем YouTube-канале выразил подполковник ВС США в... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T17:08+0300
2024-12-05T17:08+0300
2024-12-05T17:08+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен превратился в "генерального секретаря войны". Такое мнение на своем YouTube-канале выразил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис."Вы слышали хоть слово о дипломатии? Вы услышали только то, что можно ожидать от генсека войны. Боеприпасы, оружие, поставки, деньги для продолжения войны", — отметил эксперт.Дэвис также считает бессмысленным обучение украинских солдат западными военными, потому что это не изменит ситуацию на поле боя и только приведет к новым потерям.По словам офицера, все, кто уверены в том, что поддерживают украинских бойцов, в действительности, "обрекают их на смерть".Россия утверждает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее упоминал, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая военнослужащих в других странах.
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украина, сша, энтони блинкен
Политика, УКРАИНА, США, Энтони Блинкен
В США ужаснулись словам Блинкена об Украине
Дэвис назвал Блинкена генсеком войны после призыва продолжить бои на Украине
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен превратился в "генерального секретаря войны". Такое мнение на своем YouTube-канале выразил
подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.
"Вы слышали хоть слово о дипломатии? Вы услышали только то, что можно ожидать от генсека войны. Боеприпасы, оружие, поставки, деньги для продолжения войны", — отметил эксперт.
Дэвис также считает бессмысленным обучение украинских солдат западными военными, потому что это не изменит ситуацию на поле боя и только приведет к новым потерям.
По словам офицера, все, кто уверены в том, что поддерживают украинских бойцов, в действительности, "обрекают их на смерть".
Россия утверждает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее упоминал, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая военнослужащих в других странах.
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