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ФНС потребовала от Блиновской выплату долга на сумму более миллиарда рублей

ФНС потребовала от Блиновской выплату долга на сумму более миллиарда рублей - 05.12.2024, ПРАЙМ

ФНС потребовала от Блиновской выплату долга на сумму более миллиарда рублей

ФНС России попросила включить в реестр требований к признанной банкротом блогеру Елене Блиновской долг в размере более одного миллиарда рублей. Об этом... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T17:03+0300

2024-12-05T17:03+0300

2024-12-05T17:04+0300

происшествия

россия

елена блиновская

суд

налоговая задолженность

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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. ФНС России попросила включить в реестр требований к признанной банкротом блогеру Елене Блиновской долг в размере более одного миллиарда рублей. Об этом говорится в картотеке Арбитражного суда Москвы. Согласно судебному определению, в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ФНС в лице ИФНС России №6 по г. Москве о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 1 173 380 448,45 рублей. Обоснованность данного требования суд проверит 3 февраля. Ранее банк ВТБ потребовал от Блиновской компенсации в размере 270 миллионов рублей. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор. ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.

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россия, елена блиновская, суд, налоговая задолженность