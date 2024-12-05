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"Нельзя недооценивать": в США рассказали, что будет с Украиной при Трампе
"Нельзя недооценивать": в США рассказали, что будет с Украиной при Трампе - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Нельзя недооценивать": в США рассказали, что будет с Украиной при Трампе
Киеву следует более серьезно отнестись к тем шагам, которые может предпринять победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп. Об этом заявил экс-советник... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T23:40+0300
2024-12-05T23:40+0300
2024-12-05T23:40+0300
политика
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Киеву следует более серьезно отнестись к тем шагам, которые может предпринять победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Он отметил, что Трамп после того, как займет президентский пост, "окажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать". "Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: "Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать", — пояснил Макгрегор.Он добавил, что сейчас Россия становится сильнее, чем когда-либо, и США не нанесли ей ущерба. При этом Вашингтон не помог себе и разрушил Украину, "но заставить людей понять это, кажется, невозможно", заключил эксперт.
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Политика, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дуглас Макгрегор
"Нельзя недооценивать": в США рассказали, что будет с Украиной при Трампе
Макгрегор посоветовал более серьезно отнестись к будущим шагам Трампа на Украине
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ.
Киеву следует более серьезно отнестись к тем шагам, которые может предпринять победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу
Judging Freedom.
Он отметил, что Трамп после того, как займет президентский пост, "окажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать".
"Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: "Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать", — пояснил Макгрегор.
Он добавил, что сейчас Россия становится сильнее, чем когда-либо, и США не нанесли ей ущерба. При этом Вашингтон не помог себе и разрушил Украину, "но заставить людей понять это, кажется, невозможно", заключил эксперт.
В Киеве думают, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание"