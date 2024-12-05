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Мезенцев рассказал об увеличении бюджета Союзного государства в 2025 году
Мезенцев рассказал об увеличении бюджета Союзного государства в 2025 году - 05.12.2024, ПРАЙМ
Мезенцев рассказал об увеличении бюджета Союзного государства в 2025 году
Бюджет Союзного государства (СГ) России и Белоруссии в 2025 году увеличится на 15,3%, сообщил в четверг государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:36+0300
2024-12-05T14:36+0300
2024-12-05T14:36+0300
экономика
россия
союзное государство
бюджет
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МИНСК, 5 дек – ПРАЙМ. Бюджет Союзного государства (СГ) России и Белоруссии в 2025 году увеличится на 15,3%, сообщил в четверг государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Мы благодарны национальным лидерам за то, что в прошлом году бюджет был увеличен на 38%, а в 2025 году он увеличивается на 15,3%. Это важный индикатор отношения национальных лидеров к практике союзного строительства, это хороший сигнал", - приводит слова Мезенцева агентство Белта. Как пишет агентство, доходная часть бюджета СГ в 2024 году составила почти 7 миллиардов российских рублей. По сравнению с 2023 годом долевые отчисления Белоруссии и России выросли на 38%. Расходная часть бюджета составляет 5,7 миллиарда российских рублей. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства 6 декабря в Минске, планируется принять целый ряд конкретных решений, в том числе по вопросу формирования объединенного рынка электрической энергии.
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россия, союзное государство, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Союзное государство, бюджет
Мезенцев рассказал об увеличении бюджета Союзного государства в 2025 году
Мезенцев: бюджет Союзного государства в 2025 году увеличится на 15%
МИНСК, 5 дек – ПРАЙМ. Бюджет Союзного государства (СГ) России и Белоруссии в 2025 году увеличится на 15,3%, сообщил в четверг государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
"Мы благодарны национальным лидерам за то, что в прошлом году бюджет был увеличен на 38%, а в 2025 году он увеличивается на 15,3%. Это важный индикатор отношения национальных лидеров к практике союзного строительства, это хороший сигнал", - приводит слова Мезенцева агентство Белта.
Как пишет агентство, доходная часть бюджета СГ в 2024 году составила почти 7 миллиардов российских рублей. По сравнению с 2023 годом долевые отчисления Белоруссии и России выросли на 38%. Расходная часть бюджета составляет 5,7 миллиарда российских рублей.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства 6 декабря в Минске, планируется принять целый ряд конкретных решений, в том числе по вопросу формирования объединенного рынка электрической энергии.
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